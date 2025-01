Ano novo, vida velha em Gaza: palestinianos entram em 2025 a morrer

A guerra de Israel contra o Hamas destruiu por completo o sistema de saúde da Faixa de Gaza, deslocou grande parte dos 2,3 milhões de habitantes que enfrentam o Inverno sem as condições mínimas de sobrevivência. E, mesmo assim, as Forças de Defesa de Israel não deixam de continuar as suas operações militares, entrando em 2025 a fazer o mesmo que fizeram em 2024: matar palestinianos, sempre com a mesma explicação, acabar com a capacidade operativa do movimento que há anos governa o território ocupado.

