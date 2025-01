Conseguirá o BCE encontrar a sua taxa de juro neutra?

Para 2025, aquilo que os responsáveis do BCE desejam é poderem dar-se ao luxo de aplicar uma política que não seja nem expansionista, nem contracionista. Mas as divergências de opinião subsistem.

Depois de mais de uma década com juros a zero para estimular a actividade económica, seguidos de quase três anos com juros altos para fazer baixar a inflação, o Banco Central Europeu (BCE) irá em 2025 à procura de um nível para as suas taxas de referência que seja neutro para a economia e para a inflação. No entanto, os seus responsáveis não conseguem ainda concordar, nem sobre qual é o nível dessa taxa de juro neutra, nem sobre se é mesmo isso que a zona euro precisa.