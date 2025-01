Arsenal reforça segundo lugar após vitória com reviravolta

O Arsenal reforçou o segundo lugar isolado na Liga inglesa de futebol, graças a uma vitória por 3-1 sobre o Brentford, no derby de Londres que fechou a 19.ª jornada, nesta quarta-feira.

O primeiro jogo da Premier League de 2025 jogou-se no Gtech Community Stadium, casa do Brentford, e mostrou a equipa dos "gunners" em boa forma, virando o marcador para uma vitória muito clara, que os recoloca na vice-liderança, só atrás do Liverpool, que domingo recebe o Manchester United.

A ronda, última da primeira volta, deixa o Liverpool como "campeão de Inverno", com 45 pontos e um jogo a menos. O Arsenal está a seis pontos, com 39, enquanto o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que no domingo tinha subido provisoriamente à vice-liderança, segue em terceiro, com 37.

O camaronês Bryan Mbeumo, avançado vedeta do Brentford, marcou contra a corrente do jogo aos 13 minutos, fazendo o seu 11.º golo no campeonato. Melhor, esta época, apenas Salah, do Liverpool, Haaland, do Manchester City, Isak, do Newcastle, e Palmer, do Chelsea.

Sem poder contar com Bukayo Saka, Arteta apostou na dupla brasileira de avançados composta por Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus e deu-se bem com isso, tal como com a estreia a titular de Ethan Nwaneri, de apenas 17 anos.

O empate do Arsenal aconteceu aos 29 minutos, com um cabeceamento de Gabriel Jesus, após um remate forte de Partey que Flekken não conseguiu segurar, antes de o espanhol Merino completar a reviravolta, aos 50, após canto de Nwaneri. O mesmo Nwaneri conduziria, três minutos volvidos, o ataque que foi concluído com o golo de Martinelli.