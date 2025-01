Quinta na TV: românticos, Mário Lúcio, Birdman e o Equador

CINEMA

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

Star Movies, 17h

Alejandro González Iñárritu assina esta comédia negra premiada com os Óscares de melhor filme, realizador, fotografia e argumento original. Michael Keaton, no papel de um ex-astro de cinema que resolve montar um espectáculo na Broadway para provar o seu valor, encabeça um elenco em que também entram Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone e Naomi Watts.

SÉRIES

Riverdale

Biggs, 20h50

Entra na quinta temporada a exibição que o Biggs anda a fazer desta adaptação de 2017 da banda desenhada de 1942, à volta das aventuras do adolescente Archie Andrews. O grupo está agora a terminar o liceu e a lidar com as inevitáveis separações, ao mesmo tempo que procura a origem de uma gravações perturbadoras que alguém andou a espalhar. É também nestes episódios que a série dá um salto ao futuro.

A sexta temporada, que inclui o centésimo episódio, chega a 29 de Janeiro com viagens no tempo, uma bomba, superpoderes, Sabrina Spellman e a realidade alternativa/paralela de Rivervale.

Chicago Med

Star Life, 22h20

Entra na nona temporada o drama médico criado por Dick Wolf e Matt Olmstead em torno dos profissionais do (fictício) Gaffney Chicago Medical Center.

DOCUMENTÁRIOS

Génios Animais

Odisseia, 16h

Estreia. Escaravelhos que se orientam pelo céu, corvos que resolvem quebra-cabeças, aranhas engenhosas, golfinhos que são excelentes comunicadores, térmitas arquitectas, o polvo mestre do disfarce… A natureza é pródiga em criaturas com capacidades incríveis. Estes e outros “Einsteins” do reino animal são-nos apresentados por Chris Packham nesta série documental da BBC, em seis episódios debitados às quintas-feiras, em dose dupla.

É o início do especial Inteligência Animal, que conta também com Primatas (em exibição semanal a partir de dia 23) e com documentários sobre peixes, formigas, mantas e plantas (às sextas, a partir de dia 3).

Equador, no Cume da Biodiversidade

RTP2, 16h16

Primeiro, vai Da Amazónia aos cumes andinos; na sexta-feira, Dos altos Andes às ilhas Galápagos. São as duas partes de um documentário que mostra o alcance da riqueza e diversidade das espécies que se encontram no Equador, ao mesmo tempo que alerta para o impacto da acção humana nestes habitats.

O Exército Romântico

RTP2, 20h40

Estreia. Através da animação, recria-se a Paris do século XIX, a que fervilha nas ideias de jovens artistas, autores, compositores e intelectuais como Victor Hugo, Baudelaire, Delacroix, Berlioz, Chopin, Balzac, Manet ou Dumas. “Os seus destinos cruzados são incrivelmente românticos e as suas lutas terrivelmente actuais”, sublinha a sinopse. Realizada por Amélie Harrault, a série documental é composta por quatro episódios. São emitidos diariamente, excepto ao fim-de-semana.

MÚSICA

Mário Lúcio, Coro e Orquestra Gulbenkian

RTP1, 00h09

O sonho era antigo e concretizou-se, em Lisboa, em Junho de 2022: Mário Lúcio, cantor, compositor e escritor cabo-verdiano, juntou-se à Orquestra e ao Coro Gulbenkian para um concerto que repetiria em Almada e nas ilhas do Sal, São Vicente e Santiago. Na folha de sala, o embaixador musical de Cabo Verde (que também foi ministro da Cultura) explicava que o espectáculo “nasceu da vontade de unir histórias, pessoas, culturas, povos e nações”.

COMÉDIA

A Vida Segundo Philomena Cunk

Netflix, streaming

Philomena Cunk está de volta para desconcertar mais uns quantos especialistas com as questões delirantes que lhes coloca, sem nunca perder o mais sério dos semblantes. Isto enquanto percorre paisagens em câmara lenta e em discurso compassado. O sentido da vida é o tema deste novo falso documentário. Em ocasiões anteriores, debruçou-se sobre a Grã-Bretanha, o planeta, Shakespeare e outros humanos. É a actriz e comediante inglesa Diane Morgan quem dá vida àquela que a Netflix apresenta como a “documentarista descarada”.