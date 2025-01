EUA têm agora o seu próprio Moo Deng, um bebé hipopótamo pigmeu fêmea

Hipopótamo bebé fêmea nascido no Estado da Virgínia já atraiu o interesse nacional, com mais de cinco mil pessoas a votarem para decidir o seu nome. Muitos comparam a cria ao famoso Moo Deng.

Está sofrer com a tristeza do fim do ano? A passar por mais uma época festiva esgotante? As tristezas sazonais e os “e se” de 2025 estão a transformar a sua cabeça numa colmeia de ansiedade? Bem, amigos, aqui está um potencial antídoto para os vossos problemas: um hipopótamo pigmeu recém-nascido na Virgínia, nos EUA.

Na véspera de Natal, o Jardim Zoológico de Metro Richmond, na capital da Virgínia, anunciou que tinha dado as boas-vindas a um hipopótamo pigmeu recém-nascido. No dia 9 de Dezembro, às 16h50, a mãe Íris deu à luz um hipopótamo fêmea de 15 quilos. Foi a terceira cria que Íris e o seu companheiro, Corwin, tiveram nos últimos quatro anos e meio, de acordo com Jan Lopez, um dos responsáveis pelo zoo.

O hipopótamo bebé – em forma de burrito, suficientemente grande para caber numa mala e com uma língua cor-de-rosa – já suscitou o interesse nacional. Mais de cinco mil pessoas votaram numa sondagem online para lhe dar um nome, segundo o jardim zoológico. O interesse levou a comparações com Moo Deng, o hipopótamo pigmeu bebé internacionalmente famoso da Tailândia.

“Espero que ela se torne a próxima Moo Deng”, disse Lopez. “Os hipopótamos bebés são realmente das coisas mais engraçadas.” “Quando são bebés, cabem numa caixa de sapatos”, adiantou, explicando que, quando atingem o tamanho normal, podem pesar até 272 quilos.

“ Ela já é a mais corajosa dos pequenos hipopótamos ”

Moo Deng ganhou popularidade este ano, depois de ter chegado ao Jardim Zoológico Aberto de Khao Kheow, na Tailândia, em Julho de 2024. As travessuras e as bochechas perpetuamente rosadas do animal, partilhadas diariamente por um dos tratadores do jardim zoológico no Instagram, tornaram-se virais, chegando mesmo a ser tema de um sketch do programa televisivo Saturday Night Live.

Como noticiou o The Washington Post em Setembro, a fama de Moo Deng na Internet fez duplicar a afluência ao Jardim Zoológico Aberto de Khao Kheow. Antes havia Fiona, a bebé hipopótamo nascida em Janeiro de 2017, em Cincinnati. Chegou aos seis meses prematura, com 13 quilos, muito abaixo do peso saudável à nascença. Ninguém pensava que ela sobrevivesse. Mas um número crescente de espectadores online assistiu a um vídeo em directo, enquanto a equipa cuidava dela até atingir um peso saudável, inspirando um culto de seguidores.

O recém-nascido de Richmond ainda não tem nome. A sondagem online, na qual as pessoas podem votar nos quatro nomes finalistas, está em curso até 31 de Dezembro. As escolhas são Poppy, Juniper, Hammie Mae e Omi, que significa “água” na língua yoruba falada na África Ocidental, terra natal da espécie. O nome vencedor será anunciado a 1 de Janeiro.

A equipa de Richmond avançou com o parto de Íris com um baixo nível de ansiedade, disse Lopez, monitorizando a mãe durante os sete meses de gestação. Já tinha dado à luz duas crias saudáveis. Normalmente, a equipa não intervém quando a mãe está pronta para dar à luz, contou Lopez, e nos dois últimos partos Íris optou por dar à luz em terra. “Nós somos muito discretos”, acrescentou o tratador.

Jan Lopez frisou: “Queremos que a nossa mãe hipopótamo seja capaz de fazer as suas próprias coisas.” Desta vez, porém, Íris optou por dar à luz numa piscina interior no habitat dos hipopótamos do jardim zoológico. “Foi uma experiência única”, descreveu, “mas o parto correu muito bem, começaram imediatamente o processo de criação de laços.”

O hipopótamo bebé já exibiu os seus momentos de personalidade. “Ela é a mais corajosa dos pequenos hipopótamos”, admitiu o tratador. “Com os outros bebés, por norma, a Íris caminhava à frente e eles seguiam-na. Mas, desta vez, esta cria caminha na dianteira e é a mãe que a segue. Portanto, é uma bebé curiosa e corajosa.”