Hospitais de Loures, Portimão e Leiria com mais tempo de espera nas urgências

Os hospitais de Loures, Portimão e Leiria estão esta terça-feira com o tempo de espera mais prolongado para o atendimento nas urgências, superando todos as três horas, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com o portal do SNS na internet que indica os tempos de espera para atendimentos de urgência geral, o tempo de espera mais prolongado verificava-se, pelas 14h15, no hospital Betriz Ângelo, em Loures (distrito de Lisboa).

Para urgência geral, um doente classificado como urgente (terceira em escala de cinco) terá de esperar, em média, 06h39 horas para ser atendido, com 14 pessoas na fila, mas o tempo diminui para 15 minutos para doentes muito urgentes.

Já no hospital de Portimão (distrito de Faro), pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, casos urgentes demorarão, em média, 5h36 horas a serem atendidos, estando 21 pessoas na fila.

Quanto aos doentes muito urgentes, o tempo de espera médio estimado é de 41 minutos, havendo três pessoas na fila, e os doentes menos urgentes e não urgentes têm de esperar mais de quatro horas cada para serem atendidos.

Quanto ao hospital de Santo André, em Leiria, o tempo de espera médio para doentes urgentes é de 03h04 horas (24 pessoas na fila) e 04h23 horas para menos urgentes (17 pessoas), sendo de apenas nove minutos para doentes muito urgentes.

Seis serviços de urgência encerrados

Seis serviços de urgência de Ginecologia/Obstetrícia, de Pediatria e Geral estão esta terça e na quarta-feira encerrados, segundo as Escalas de Urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação publicada no Portal do SNS na segunda-feira à noite, estão encerradas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no Hospital Distrital de Torres Vedras e no Hospital de Peniche.

O Hospital de Abrantes e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha têm a urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechadas, enquanto o Hospital de Peniche tem a urgência geral encerrada.

No dia de Ano Novo, as urgências encerradas são também seis, mas abrem as urgências do Hospital de Peniche e fecham as urgências geral e pediátrica do Hospital de São João da Madeira.

Os dados apontam que o número de urgências referenciadas são hoje 10 e aumentam para 11 no dia de Ano Novo, mais uma do que na véspera, e os serviços abertos mantêm-se nos 188.

A Direcção Executiva do SNS apela aos utentes para ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência.

Desde 16 de Dezembro que as grávidas têm de ligar para a linha SNS Grávida antes de recorrerem à urgência de obstetrícia e ginecologia dos hospitais que aderiram ao projecto que arrancou em fase piloto em 11 Unidades Locais de Saúde (ULS), maioritariamente em Lisboa e Vale do Tejo, e em três unidades que aderiram voluntariamente ao projecto: Hospital de Gaia, Centro Materno Infantil do Norte e Hospital de Portalegre.

A partir de Janeiro, aderem ao projecto as ULS da Península de Setúbal, nomeadamente Almada-Seixal, Arco Ribeirinho e Setúbal.