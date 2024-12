Por dentro dos arquivos da PIDE; adeus, meu estômago: os trabalhos multimédia do PÚBLICO em 2024

Dez trabalhos interactivos e multimédia que fizeram a diferença no PÚBLICO em 2024. São dez trabalhos com muito mais histórias dentro.

Escolhemos dez trabalhos publicados ao longo do ano de 2024 na página online do PÚBLICO. Todos tiveram uma versão em papel, mas foi no digital que se distinguiram. Veja também as nossas infografias preferidas.

Arquivos na PIDE

Manuela, Henrique, Aníbal, António, Alberto e Francisco foram saber o que a PIDE tinha devassado nas suas vidas. Um reencontro com as suas memórias e com a memória de um país sequestrado pelo medo das paredes que tinham ouvidos. Trabalho publicado no dia 24 de Abril de 2024.

Uma questão de estômago

Este documentário é uma história de generosidade e humanidade que demonstra o poder da ciência na vida das pessoas. Cruza cientistas, médicos e uma família da região Norte de Portugal na luta contra uma doença rara. Publicado originalmente no dia 19 de Junho de 2024.

Investigação visual

Depois de dezenas de contactos e visionamento de imagens, mostramos duas agressões por manifestantes do Chega a jovens, presenciadas pela PSP durante um protesto em Lisboa. No final, os jovens foram detidos e acusados de agressão. Este trabalho de investigação visual, inédito em Portugal, foi publicado no dia 3 de Novembro de 2024.

Racismo em português

Há 50 anos iniciava-se o maior movimento migratório do século XX em direcção a Portugal e retorno do país às suas pequenas fronteiras. Quem eram os colonos? Que relação tinham com as populações locais? Como foi a sua vinda para Portugal? Colonos que viveram em Angola e Moçambique descrevem discriminações do quotidiano e reflectem sobre o que foi o retorno. Seis histórias multimédia publicadas no Verão.

Discurso de ódio

Nas redes sociais assiste-se a uma “normalização do ódio” e prevalecem os insultos “camuflados”, muitas vezes imunes aos mecanismos de moderação. Onde se traça a linha entre o direito à liberdade de expressão e a protecção de outros direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados? Penalistas ouvidos pelo PÚBLICO alertam para o perigo de “uma radicalização que contamina o esforço interpretativo da lei” e deixam pistas sobre possíveis caminhos para “ajustes” à legislação. Este trabalho foi publicado a 18 de Março de 2024 e contém áudio. Para uma experiência completa, é preciso activar o som.

As mulheres de Abril

Antes, algumas lutaram por liberdade. Depois, muitas envolveram-se nos movimentos por paz, pão, habitação, saúde, educação. Volvidos 50 anos do 25 de Abril, tantas continuam a lutar por igualdade entre mulheres e homens. Este artigo é uma cronologia de uma revolução (ainda) em curso e sete histórias de mulheres que deram o corpo ao manifesto. Foi publicado em Abril.

Da Amazónia para a cadeia

É uma história de suspense, esta que aqui se conta cruzando a voz da protagonista com outras. Dos confins da Amazónia peruana aos holofotes da luta ambientalista, cortada por uma pena de prisão em Portugal. Inclui um mini-documentário. Publicado no dia 5 de Setembro.

Dádivas de fezes

Há uma nova arca em Portugal que pode ajudar a salvar vidas: uma equipa de cientistas criou um biobanco com amostras de microorganismos saudáveis que vivem no nosso corpo. O objectivo é que sejam usadas em transplantes para tratar infecções em hospitais. No início de 2025, haverá um novo recrutamento para encontrar dadores. Este trabalho foi publicado em 13 de Dezembro.

O poder do som

A música alta pode saber bem, mas tem um preço. Músicos, DJ e técnicos dizem que está instalada em Portugal uma “cultura de não protecção”. Um bom par de tampões auditivos pode ser o nosso melhor amigo num concerto. Trabalho publicado no dia 2 de Agosto.

Rumo aos Jogos Olímpicos

Portugal teve 73 atletas a competir nos Jogos Olímpicos de Paris. Em Julho, o PÚBLICO acompanhou quatro, dois homens e duas mulheres, de modalidades diferentes e que se têm destacado a nível internacional nos últimos tempos. Fomos ver como treinam e ouvir o que pensam.