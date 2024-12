Música brasileira vai abalar Portugal em 2025

Mais de 20 artistas brasileiros já estão com shows marcados para Portugal em 2025. Do funk ao axé, passando pelo sertanejo e rock and roll, ninguém tem desculpas para ficar parado.

Se depender das atrações musicais que vão se apresentar em Portugal, em 2025, ninguém vai ficar parado. Muito menos longe de artistas brasileiros que fazem sucesso além-mar. E tem para todos os tipos e gostos. De sertanejo a rock and roll. De canções nordestinas a pagode. É só ficar de olho nas datas e nos locais para não perder o show de seus ídolos preferidos.

Para começar o ano novo, o pagodeiro Vitinho promete animar o público nos dias 18, no República da Música, em Lisboa, e 19 de janeiro, no Brasileirão. Em território português, a atriz e cantora Mel Lisboa apresentará o musical em tributo a Rita Lee, nos dias 21 e 22 de janeiro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. A roqueira, que faleceu em maio de 2023, completaria 77 anos hoje, dia 31 de dezembro.

E tem mais rock and roll na agenda. A banda gaúcha Fresno fará show no dia 7 de fevereiro, no Bourbon Room, no Porto, e, no dia seguinte, no Music Station, em Lisboa. Também no dia 8 de fevereiro, Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto prometem agitar a Casa da Música, no Porto, e, no dia 9, o espetáculo será realizado no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Os fãs do sertanejo não ficarão de fora. A cantora Simone Mendes entregará tudo e mais um pouco no dia 14 de fevereiro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia 15, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, Porto.

Se a pedida for por algo diferente, o artista de spoken word Rodrigo Brandão vai estar no Salão Brazil, de Coimbra, de 16 a 21 de fevereiro. Ao lado de músicos como o mestre guineense de kora Braima Galissa, o percussionista senegalês Dudù Kouate, o guitarrista paraibano Thiago Leiros Costa e os portugueses Luís Vicente, no trompete, e Carla Santana, de música eletrônica, ele vai gravar ao vivo seu primeiro álbum.

Em sua primeira turnê internacional, a sertaneja Lauana Prado promete reunir uma multidão de admiradores no dia 8 de março, no Super Bock Arena, no Porto, e, no dia 9, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

E, para matar a saudade de grandes hits dos anos 80, Roupa Nova será a pedida para o dia 14 de março, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia 15, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no Porto. E tem mais: dia 21, a banda agitará o Pavilhão Multiusos de Guimarães.

No dia 4 de abril será a vez da música nordestina no Super Bock Arena, no Porto, com apresentações dos veteranos Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Eles voltarão ao palco no dia 5, desta vez, em Sagres Campo Pequeno, Lisboa,

A lista é grande. O badalado DJ e produtor Pedro Sampaio se apresentará com a turnê Astro Tour no dia 12 de abril, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia 13, no Super Bock Arena, no Porto.

Já em pleno verão europeu, as bandas de rock Paralamas do Sucesso e Detonautas vão esquentar ainda mais o clima com shows dia 9 de julho, no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, Lisboa, e, no dia 10, no Super Bock Arena, no Porto.

Quem se amarra em Anitta não pode perder o Festival Sudoeste, em Zambujeira do Mar. A cantora vai se apresentar em 9 de agosto no palco SW.

E é claro que ela não poderia faltar. No dia 25 de maio (dois dias antes do seu aniversário de 53 anos), Ivete Sangalo vai levar o seu hit “Energia de gostosa”, entre outros sucessos, para o Meo Arena Lisboa, que se transformará em um grande carnaval.

Outro artista querido pelos brasileiros e portugueses, Ney Matogrosso estará no Coala Festival Portugal, no dia 31 de maio, e no 1 de junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. A cantora Liniker, com seu álbum “Caju”, também está confirmada. É pra ninguém ficar de fora.