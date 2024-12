João Paulo Ferreira celebra a vida de Dalida em espetáculo único e sensorial

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O cantor brasileiro João Paulo Ferreira, natural de Pernambuco e residente em Portugal, tem conquistado o público com uma carreira que mistura a tradição da música erudita com a energia da música popular. Após brilhar como finalista nos programas Got Talent em Portugal e Espanha, João Paulo agora está imerso em um projeto desafiador e sensorial: o espetáculo João Interpreta Dalida. A performance, que teve sua estreia no Cine Teatro de Alcobaça em novembro passado, traz à tona a vida e o legado da cantora egípcio-francesa Dalida, que, ao longo de sua carreira, vendeu mais de 140 milhões de discos e encantou o mundo com sua versatilidade e carisma.

O espetáculo João Interpreta Dalida é uma viagem no tempo e nas emoções da cantora, que foi coroada Miss Egito aos 21 anos e passou a viver entre o glamour de Paris e o drama de uma carreira marcada por altos e baixos. Para João Paulo, a ideia de homenagear Dalida não veio apenas como uma admiração musical, mas como um encontro espiritual profundo. "Em 2017, recebi uma carta psicografada, que me revelou a história de Dalida. Não sabia quem ela era, mas algo dentro de mim se conectou de forma imediata", revela o cantor.

João Paulo descreve o processo de criação como "sensorial", exigindo um grande esforço físico e emocional. Ele teve que se aprofundar na vida da artista, visitando lugares em Paris onde Dalida havia morado, o que tornou a experiência ainda mais intensa. "Tive que fazer um laboratório espiritual, me conectando com o passado de Dalida de uma forma muito profunda", conta João Paulo.

Dalida: uma cantora universal e atemporal

O repertório do espetáculo abrange uma ampla gama de músicas que marcaram a carreira de Dalida, desde seus primeiros sucessos na década de 50 até os hits dos anos 80. A cantora, embora associada à música popular e ao charme das grandes apresentações, também foi uma artista que se desafiou a explorar diferentes estilos musicais, como a música clássica, o folclore e até o rock. "Dalida era uma cantora de world music, uma artista que não se limitava a um estilo, assim como eu", explica João Paulo, que é um contratenor e se dedica a explorar vários gêneros musicais.

Ao interpretar as músicas de Dalida, João Paulo não apenas reverencia a cantora, mas também se reconhece na trajetória dela. "Através de suas músicas, percebi que estava contando minha própria história. Eu, que sou um artista de repertórios diversos, me vi refletido em Dalida", revela. Para ele, a dificuldade foi unir a técnica vocal com a performance emocional, dada a complexidade do repertório escolhido, que desafiou sua voz de contratenor.

Após sua estreia em Alcobaça, o espetáculo João Interpreta Dalida segue para a França em 2025, com apresentações previstas para março em Tours e possivelmente Paris. João Paulo também confirma que está planejando levar a performance para outras cidades de Portugal, ampliando o alcance de sua homenagem à cantora. "Quero que o espetáculo seja uma experiência sensorial para todos. E a França, como berço da carreira de Dalida, é o lugar perfeito para seguir com essa jornada", afirma.

O cantor ainda planeja expandir a turnê para outras cidades e promete novas surpresas para o público. Em sua visão, João Interpreta Dalida não é apenas um show, mas uma verdadeira imersão no universo de uma das maiores estrelas da música, trazendo à tona temas de amor, espiritualidade e a busca por um significado mais profundo na vida e na arte.

João Paulo revela que a conexão com Dalida vai além da carreira e da voz. A própria trajetória da cantora, marcada por desafios e superações, reflete as experiências pessoais do cantor, que também se encontra em uma busca constante por significado em sua carreira e vida. "Quando me entrego à performance, percebo que estou revivendo a história de Dalida, mas também estou dando voz à minha própria essência", conclui João Paulo.

Uma jornada que transcende a música

A espiritualidade desempenha um papel fundamental na vida e na carreira de João Paulo. Desde seus 15 anos, ele segue os princípios do espiritismo, o que o ajuda a compreender melhor o mundo ao seu redor e a arte que escolheu para viver. "O espiritismo me trouxe um caminho mais claro, me ajudou a entender minha própria essência e a buscar mais conexão com o divino, algo que também está presente nas músicas de Dalida", explica.

Em 2025, João Paulo segue firme em sua missão de levar o legado de Dalida para o mundo, com apresentações que prometem emocionar e inspirar o público em diversas partes do globo. O espetáculo João Interpreta Dalida já se tornou mais do que uma performance, transformando-se em uma jornada espiritual e artística, que celebra não apenas a música, mas a vida de uma das maiores artistas do século XX.