Análise da caixa preta do avião que caiu no Cazaquistão será feita no Brasil

Força Aérea Brasileira foi escolhida para analisar os dados do voo do Embraer 190 que caiu no dia 25, provocando 38 mortos e 29 feridos. Investigadores russos vão acompanhar a análise.

A investigação da queda do avião que ocorreu no dia 25 de dezembro em Aktau, no Cazaquistão, provocando 38 mortos e 29 feridos, vai passar pelo Brasil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira, será responsável pela análise das caixas pretas do avião, uma aeronave do modelo 190 fabricada pela Embraer.

A escolha do Brasil para análise da gravação dos dados do voo foi feita pelas autoridades do Cazaquistão, segundo o que prevê o artigo 13º da Convenção sobre Aviação Civil Internacional. Além de escolher o Brasil para análise das caixas pretas, as autoridades cazaques vão enviar três investigadores do próprio país e convidaram o Azerbaijão e a Rússia a enviar três investigadores cada um.

A presença de investigadores russos pode ser considerada uma medida política. “O normal, quando acontece uma queda de avião, é a presença de investigadores do Estado onde foi a ocorrência, o Estado de registro da aeronave e, por vezes, o fabricante do avião”, afirma Jaime Prieto, da Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea (APPLA).

Ele considera normal a presença dos cazaques, já que a queda foi no Cazaquistão, e dos azeris, sendo que o avião pertencia à Azerbaijan Airlines. “No caso, a presença dos russos são a carta fora do baralho. Isso já tem a ver com a política. O Estado da ocorrência pode convidar para fazer parte da investigação outras partes”, avalia.

Na investigação, é analisada a caixa preta, que apesar do nome tem a cor laranja, para ser mais fácil de identificar em caso de acidente. É composta por dois gravadores: um registra todas as comunicações e falas dos pilotos e o outro preserva os dados do voo.

Na análise dos dados da caixa preta, realizada pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo do CENIPA, é feita uma simulação utilizando tecnologias de animação em realidade virtual em três dimensões, com visualização do voo, o que inclui a trajetória da aeronave, velocidade, altitude, funcionamento dos sistemas e os comandos de voo. O objetivo é determinar as condições exatas em que ocorreu a queda.

Após a análise, os resultados serão passados para a Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, o que segue os protocolos internacionais de investigação de acidentes aeronáuticos.

Seis centros de investigação

Atualmente, são seis os principais centros de investigação de acidentes aéreos no mundo, dois na Europa, dois nas Américas e dois na Ásia/Pacífico. Na Europa estão localizados em Paris e em Londres, na Ásia/Pacífico, em Singapura e em Camberra, na Austrália, e nas Américas, em Washington, nos Estados Unidos, e em Brasília.