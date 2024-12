Blanco aposta em dirigente de Rocha (e ex-vice de Cotrim) para o Conselho Nacional da IL

Bernardo Blanco saiu da direcção da Iniciativa Liberal para apresentar uma lista própria ao Conselho Nacional do partido e terá consigo pelo menos mais um membro da actual direcção do partido. A lista do deputado, que será entregue esta terça-feira, conta com António Costa Amaral, actual vogal da comissão executiva de Rui Rocha e vice-presidente dos liberais durante a liderança de João Cotrim de Figueiredo. Já a número dois de Bernardo Blanco é a estreante Mariana Salvaterra, CEO da Zühlke Portugal, que nunca desempenhou nenhum cargo na IL.

