Assim elegi o chanceler de Oxford

No final de novembro foi anunciado que o novo chanceler da Universidade de Oxford, para um mandato de dez anos, seria Lord Hague of Richmond. Tive a honra de ser um dos 23.000 votantes e de fazê-lo pela primeira vez por ser a primeira eleição via Internet. A minha qualidade de aluno de doutoramento em Oxford nos idos de 1970 deu-me este direito. que exerci com muito prazer. A eleição decorreu em duas etapas, passando à segunda volta cinco candidatos. William Hague, ex-presidente da Câmara dos Comuns, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-líder do Partido Conservador, venceu nesta segunda fase vários ex-políticos e duas presidentes de colégio em Oxford. Um corpo eleitoral tão vasto tem direitos eletivos para o chanceler e para o professor de Poesia, este escolhido para um mandato de quatro anos desde 1708.

