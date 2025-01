As obras públicas que esperamos ver terminadas em 2025

Os transportes públicos, e em particular os urbanos, assumirão especial protagonismo entre o conjunto das grandes obras públicas a serem concluídas no ano que se avizinha. Porto, Coimbra e Lisboa verão entrar em funcionamento novas linhas de “metro” durante 2025. Em Coimbra, será na modalidade metrobus, uma novidade a nível nacional, também replicada no Porto, com a abertura da linha entre a Casa da Música e a Praça do Império.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt