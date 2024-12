Quem é Drenchill, o artista português mais ouvido no mundo há três anos consecutivos

Com 9,1 milhões de ouvintes e 48 milhões de streams este ano, está determinado a fazer da música electrónica um fenómeno ainda maior no país e quer “partilhar palco com grandes artistas portugueses”.

Nasceu em Inglaterra mas foi por cá, em Cascais, que este DJ e produtor cresceu e reside desde pequeno. Chama-se Drenchill e é o artista português mais ouvido no mundo pelo terceiro ano consecutivo, pelo que já em 2022 e 2023 o Spotify lhe atribuía esse título. Com êxitos internacionais como Freed From Desire, Never Never e Forever Summer, alcançou três discos de multi-platina consecutivos e mistura nas suas criações musicais house, tech house e uma vertente mais comercial de música electrónica. Este ano alcançou 9,1 milhões de ouvintes, teve 48 milhões de streams e foi ouvido em mais de 182 países. Agora, dá-se a conhecer ao PÚBLICO.

A sua ligação com a música vem desde muito cedo e aos apenas três anos de idade já sabia tocar piano. Porém, a carreira como DJ começou quando era adolescente, em Cascais, onde mora até hoje, no restaurante e bar de referência Chequers, cujo proprietário é o seu pai. Aos 15 anos, viu a energia de uma casa cheia a vibrar na pista de dança ao som do DJ da época. Logo quis fazer o mesmo e tudo começou naquele espaço. Em produção, começou a criar a sua própria música cinco anos mais tarde. Em 2017, nasceu o projecto musical Drenchill em colaboração com a Sony Music da Alemanha.

O verdadeiro reconhecimento aconteceu em 2018 com o remake oficial de Freed From Desire. Meses depois do lançamento, tornou-se viral na Polónia e, de um dia para o outro, passou de 100 mil visualizações para um milhão. Hoje em dia, a música tem cerca de 150 milhões de streams no Spotify e mais de 117 milhões no YouTube, o que corresponde a mais de 260 milhões de reproduções no total, indica o artista. Depois, começou a expandir para outros países, entre os quais Espanha e Inglaterra e até fora da Europa, na Turquia, Drenchill é presença frequente nas rádios.

Drenchill é o artista português mais ouvido no mundo desde 2022 Nuno Ferreira Santos Drenchill é o artista português mais ouvido no mundo desde 2022 Nuno Ferreira Santos Drenchill é o artista português mais ouvido no mundo desde 2022 Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Drenchill é o artista português mais ouvido no mundo desde 2022 Nuno Ferreira Santos

Ainda a nível internacional, até um convite dos Black Eyed Peas e Daddy Yankee para remisturar Bailar Contigo já recebeu. Aliás, o artista sempre trabalhou com editoras estrangeiras, porém, no ano passado, começou a focar-se no nacional. Juntou-se aos Calema e desta união saiu o remix de A Nossa Dança, numa versão em português e noutra em francês. Também colaborou com David Carreira, com quem criou Menta e actuou no Meo Arena, em Maio deste ano. Algumas sessões de estúdio já foram divulgadas com Fernando Daniel, mas ainda nada foi lançado. Nesta passagem de ano, a Figueira da Foz terá a companhia do DJ, juntamente com Slow J, para animar a noite. “Quero partilhar o palco com os grandes artistas portugueses”, revela.

Para cumprir o seu objectivo de se tornar uma referência na música electrónica em Portugal, decidiu que tentaria “de fora do país para dentro”. E foi o que fez e lhe rendeu o sucesso que teve até agora. Isto é, primeiro, focou-se no internacional e, depois, ganhou relevância no seu país. “À semelhança do que fez o músico Mastiksoul”, exemplifica. No que toca a artistas que o inspiram, aponta David Guetta e o português DJ Vibe.

Além da música

Fora dos palcos, Drenchill descreve-se como uma pessoa sensível e espiritualmente aberta. “Acredito em energias superiores, não em religiões específicas. Sou muito sensível a energias, tanto na pista quanto nas relações pessoais”, explica. Essa sensibilidade ajudou-o a lidar com a ansiedade na infância, um problema que superou por meio de terapias holísticas, meditação e reprogramação do subconsciente. Além disso, usa essa conexão espiritual nas suas apresentações: “Às vezes, sinto uma energia particular numa música, e naquele dia o público também sente o mesmo. É algo que não se explica.”

Para além da música, o artista vê-se como uma pessoa "cheia de emoções e de amor para dar" Nuno Ferreira Santos Para além da música, o artista vê-se como uma pessoa "cheia de emoções e de amor para dar" Nuno Ferreira Santos Para além da música, o artista vê-se como uma pessoa "cheia de emoções e de amor para dar" Nuno Ferreira Santos Fotogaleria Para além da música, o artista vê-se como uma pessoa "cheia de emoções e de amor para dar" Nuno Ferreira Santos

Drenchill é um artista que faz questão de estar conectado às suas emoções e valores. E, acredita que o amor e a energia positiva são elementos fundamentais, tanto na música quanto na vida. Além disso, para o produtor musical, o sucesso não é algo alcançado sozinho, mas sim um reflexo do trabalho em equipa e das conexões que constrói com as pessoas ao seu redor. Esta visão colaborativa é reforçada pela sua crença no poder das manifestações, uma prática que considera essencial para concretizar os seus objectivos e superar desafios, diz.

E porquê Drenchill? O nome tem um significado especial. “Vem da minha música favorita, Children, de Robert Miles. Sempre fui inspirado pela mensagem de inocência e amor pela música. O nome também reflecte essa sensação de criança interior que todos carregamos.”

Texto editado por Bárbara Wong