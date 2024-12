O Alvarelhão e outras raridades tintas de Monção e Melgaço

Neste episódio, voltamos à sub-região de Monção e Melgaço, onde há raridades tintas que têm vindo a ser recuperadas por um punhado de produtores. Alvarelhão, Verdelho Feijão e Pedral são três castas antigas que podem vir a ser apostas nas próximas décadas.

Lembra-se de Anselmo Mendes nos ter confessado aqui que tinha outra paixão para além do Alvarinho? Voltamos a ouvi-lo a propósito do Alvarelhão (ou Brancelho, como é conhecido localmente).

E falámos também com Tânia Rodrigues, técnica da Estação Vitivinícola Amândio Galhano, onde a Comissão dos Vinhos Verdes tem vindo a ensaiar uma série de variáveis no que diz respeito aos tintos do futuro, e não só, desde a vinha até à garrafa.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do PÚBLICO apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do PÚBLICO, independentemente deste apoio.

Pode subscrever o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou na sua aplicação preferida de podcasts.

Para saber mais sobre a política de conteúdos apoiados do PÚBLICO clique aqui.