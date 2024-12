Absolute Elsewhere: tanta música nos Blood Incantation

É um dos acontecimentos de 2024. Aclamado por publicações tão diferentes como a Wire, a Kerrang, a Pitchfork e a Quietus (que o classificou mesmo como o disco death metal “mais significativo” desde o clássico Altars of Madness, dos Morbid Angel, de 1989), Absolute Elsewhere consagra os Blood Incantation como uma das mais criativas e inclassificáveis forças do metal contemporâneo, uma banda tão apreciadora de riffs demolidores (o inferno condensado numa guitarra), bateria com bombo duplo e voz em registo gutural como de solos de guitarra devedoras do rock progressivo, sintetizadores kosmische e outras fugas.

