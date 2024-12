Precisamos de um ChatGPT português?

Quais as vantagens de se avançar para a construção um modelo de linguagem de grande escala (LLM) em língua portuguesa?

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na última WebSummit a intenção de avançar com um modelo de linguagem de grande escala (LLM) em língua portuguesa, o equivalente a ter um ChatGPT português. Quais as vantagens de se avançar para a construção um sistema deste género? Que papel pode ter Portugal no desenvolvimento da inteligência artifical (IA)? E corremos o risco de sermos dominados por uma IA irresponsável?

São temas para a conversa com Paulo Dimas, director executivo do Centro para a IA Responsável.

