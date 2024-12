Violência doméstica: mulher detida no Porto por agredir marido

Uma mulher de 42 anos foi detida no sábado, no Porto, por alegadamente agredir o marido, de 47 anos, tendo no momento da intervenção da PSP agredido um polícia, revelou nesta segunda-feira esta força policial.

Em comunicado, a PSP referiu que a mulher, detida às 3h47 de sábado por violência doméstica, é empregada e residente em Matosinhos, no distrito do Porto.

A PSP explicou que o homem, quando chegou à esquadra para denunciar o crime, estava a ser agarrado pelo pescoço pela mulher e, já no exterior e na presença policial, desferiu-lhe pancadas na face e costas "manifestando continuidade nas agressões não fosse a intervenção policial".

A mulher, que tentou fugir de carro, "mostrou-se sempre violenta e não aberta ao diálogo", salientou, acrescentando que ainda ameaçou e agrediu um agente policial.

Presente às autoridades judiciárias, a detida ficou sujeita a Termo de Identidade e Residência (TIR).