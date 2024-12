Governo e Sindicato Independente dos Médicos chegam a acordo

O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças chegaram esta segunda-feira a acordo com o Sindicado Independente dos Médicos (SIM) ao final de seis meses de negociações. A proposta contempla "a revisão da tabela remuneratória e a valorização remuneratória para os médicos de todos os regimes de trabalho incluindo a dedicação exclusiva, nas diversas categorias da carreira médica", indica o Governo em comunicado. A essa revalorização acrescem ainda os aumentos anuais da Administração Pública.

Foi ainda acordada a revisão do acordo colectivo e o acordo colectivo de carreira especial (ACCE), que prevê a diminuição faseada, entre 2026 e 2028, do número de horas de trabalho normal no serviço de urgência, bem como medidas que promovem a conciliação entre a vida profissional e familiar.

"Foram seis meses de trabalho com o SIM, por parte do governo, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério das Finanças, seis meses de um trabalho muito profundo, em que não só olhamos para aquilo que é muito relevante para a valorização da carreira médica, que foi a tabela remuneratória para todas as categorias da carreira médica, mas também três aspectos essenciais para a sustentabilidade do SNS. Refiro-me à organização do trabalho médico - levou-nos muito tempo conseguir fazer uma revisão do acordo colectivo da carreira especial médica. Estamos numa fase de transição até geracional no SNS, é importante privilegiar o trabalho planeado e programado para garantir aos médicos, e sobretudo às gerações mais jovens, que também conseguem ter um projecto de vida no SNS em termos de conciliação entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal", declarou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

A ministra anunciou ainda a abertura anual de 350 vagas, entre 2025 e 2028, para concursos de assistentes graduados seniores.

"Quanto à progressão na carreira, as carreiras médicas são carreiras onde se progride pelo mérito e, de facto, vamos já em 2025, e durante os próximos três anos, promover a abertura de 350 vagas para assistente graduado sénior, que é o topo da carreira. Isto é muito importante porque temos um grande desequilíbrio entre a base e o topo da carreira e porque os médicos mais seniores são fundamentais para que daqui a alguns anos possamos ter capacidade de formação no SNS", acrescentou.