Governo propõe-se criar 600 novas vagas em casas e apartamentos para sem-abrigo

O Presidente da República tinha pedido que a Nova Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 2025-2030 estivesse pronta para entrar em vigor logo nos primeiros dias do ano, depois de um ano sem que se tenham visto avanços na diminuição de um problema que afectou, ao longo de 2024, mais de 13 mil pessoas - um aumento de 23% em relação ao ano anterior. A resolução do Conselho de Ministros que traça os eixos dessa estratégia foi publicada esta segunda-feira em Diário da República, com a indicação de que entra em vigor já no dia 1 de Janeiro de 2025. Prometem-se respostas “mais flexíveis, diferenciadas e adequadas” a cada cidadão em situação de sem-abrigo e uma resposta inovadora, com o nome “Desenhar o Projecto Vida”.

