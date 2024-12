Apenas um quinto dos alunos que concluíram um curso profissional em 2023 seguiram para o ensino superior

Apenas um quinto dos alunos (22%) que terminaram um curso profissional no ensino secundário no ano lectivo 2022/2023 estava, no ano seguinte, a frequentar um curso superior ou um curso técnico superior profissional (CTeSP). Isto significa que, dos 26.906 que concluíram o ensino profissional no secundário, quase 21 mil deixaram de estudar, já que apenas 5939 prosseguiram os estudos.

