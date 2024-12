Hélder Rosalino cortou-nos o pão e come brioches no Governo

A nomeação de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo, a ganhar mais do que o primeiro-ministro e o Presidente da República, é um escândalo a vários níveis. Primeiro, é imoral que num país em que os políticos não têm salários por aí além, e não há coragem para os aumentar – para não chocar com a péssima realidade salarial portuguesa –, alguém ache que tem o direito de entrar para o Governo a ganhar mais do que o primeiro-ministro e o chefe de Estado.

