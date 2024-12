Rosalino desiste de nomeação mas oposição ainda pode revogar decreto sobre salário

Antigo governante informou o executivo de que não está disponível para assumir funções como secretário-geral do Governo. Revogação do decreto que permitiria salário de Rosalino nas mãos do PS.

Dois dias antes de se tornar secretário-geral do Governo, Hélder Rosalino informou o executivo de que não irá ocupar o lugar onde manteria um salário bruto mensal próximo de 16 mil euros. Ainda antes de se concretizar, a nomeação do consultor do Banco de Portugal ruiu face à polémica em torno do vencimento que Rosalino iria receber, sendo que, o Parlamento ainda poderá revogar o decreto que permitia ao gestor manter o seu salário.

Num curto comunicado enviado às redacções, o gabinete do primeiro-ministro revela que "o dr. Hélder Rosalino informou hoje [segunda-feira] o Governo da sua indisponibilidade para assumir o cargo de secretário-geral do Governo e iniciar funções a partir de 1 de Janeiro de 2025".

O executivo da Aliança Democrática acrescenta que "​o Governo irá proximamente designar uma outra personalidade como secretário-geral, e o Banco de Portugal continuará a suportar o vencimento actual do dr. Hélder Rosalino". Estava previsto o gestor assumir funções na recém-criada função já no dia 1 de Janeiro, mas o Governo, apurou o PÚBLICO, não definiu ainda datas para apontar um novo nome.

Na nota, o Governo reitera que "a solução encontrada permitia que o dr. Hélder Rosalino mantivesse o vencimento auferido há vários anos no Banco de Portugal, o qual foi por este definido", insistindo que "permitiria ao Estado português, no seu conjunto, a poupança de um segundo salário, correspondente à tabela legal para o secretário-geral do Governo". "A recusa do Banco de Portugal de continuar a pagar o salário de origem não impedia a poupança de recursos públicos, mas criou uma complexidade indesejável", conclui o comunicado, num remoque final à posição assumida pelo governador Mário Centeno.

A decisão de Hélder Rosalino surge numa altura em que se avolumava a pressão sobre o Governo devido aos quase 16 mil euros brutos mensais que o gestor iria auferir. Esta segunda-feira, os dois maiores partidos da oposição anunciaram que iriam a apreciação parlamentar do decreto que alterou as regras remuneratórias da nova Secretaria-geral do Governo e que tornava possível a Rosalino manter o salário mensal de 15.905 euros que recebe enquanto consultor no Banco de Portugal.

Ao PÚBLICO, o PS confirmou que mantém a iniciativa apesar da recusa agora anunciada de Hélder Rosalino e o líder do Chega, André Ventura, revelou que "em princípio" o seu partido também mantém. Assim, a revogação do decreto em vigor desde 26 de Dezembro está nas mãos do PS.

Isto porque, como explicou a líder parlamentar socialista ao PÚBLICO, o PS “deixa em aberto” se tentará revogar o decreto, promover alterações ou, simplesmente, deixar tudo como está, fazendo depender a decisão do que vier a ser explicado pelo Governo. Já o Chega havia decidido pedir a apreciação do diploma precisamente com o objectivo da sua “revogação”, explicara Ventura ao PÚBLICO.

O Governo justificara a ida de Hélder Rosalino para a recém-criada função de secretário-geral do executivo com a “poupança relevante” assegurada por esta solução. Uma explicação que não colheu junto do PS e do Chega, convencidos de que o barato ia sair caro.