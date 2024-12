Para começar o ano a sorrir, 24 notícias que nos deixaram felizes em 2024

Para quem não se lembra do que foi o almoço, é difícil recordar o que aconteceu em 2024. Mas damos uma ajuda. Do meteoro ao concerto de Taylor Swift, o ano teve notícias felizes. Aqui ficam 24.

O jovem que afixou horários dos transportes para ajudar os idosos

Em Janeiro, os horários e as linhas de autocarros de várias zonas do país mudaram, mas nem todos os passageiros sabiam. Miguel Sanches tinha os novos horários dos autocarros da Carris Metropolitana no telemóvel, mas percebeu que para a população mais velha da aldeia de Salemas, em Loures, o ideal seria o regresso dos horários em papel. E foi o que fez. Em dois dias, afixou os horários dos três autocarros que passam na aldeia. Destacou os números numa cor diferente e aumentou o tipo de letra das horas e paragens.

Recolher os letreiros antigos para “preservar a história”

Nuno Dias também utilizou o trabalho de designer gráfico para ajudar outros. Neste caso, evitando que os letreiros antigos de lojas, cabeleireiros e outros espaços comerciais de Braga que já fecharam fossem parar ao lixo. Começou a guardá-los na garagem de casa (até não restar espaço para muitos mais). Utilizou-os para fazer um cartaz e desenvolveu um mecanismo de realidade aumentada para que todos possam ver os antigos sinais da cidade nos locais onde, em tempos, estiveram.

50 anos de liberdade

Também foi o ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril com “murais da liberdade” que ilustram alguns episódios emblemáticos da revolução e manifestações pelo país fora com cravos na mão e a gritar, em uníssono, alto e bom som “25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais!”.

O meteoro que iluminou o céu de Portugal

Houve quem pensasse que era fogo-de-artifício, outros acreditaram que era um ovni, mas afinal era (só) um meteoro. O clarão de luz atingiu a atmosfera a 161 quilómetros por hora, foi visto na noite de 18 de Maio e caiu a norte de Braga, no mar.

Taylor Swift estreou-se (finalmente) em Portugal

Em Maio, Taylor Swift actuou em Portugal, encheu o Estádio da Luz duas vezes, cantou músicas dos 11 álbuns, umas quantas canções surpresa para agrado dos swifties (e trocou de roupa várias vezes em palco). A digressão Eras Tour chegou ao fim no dia 8 de Dezembro depois de ter passado pela América do Norte, Central e do Sul, Ásia, Europa e Oceânia.

O “hit do Verão” de uns miúdos irlandeses

Taylor Swift pode ter levado uma multidão ao Estádio da Luz e provocado um karaoke tão intenso que causou alguma actividade sísmica. Mas a música de uns miúdos irlandeses, lançada nesse mesmo mês, também fez sucesso nas redes sociais. Chama-se The Spark (A Faísca, em tradução livre) e é uma mistura de rap e techno.

A fotografia que se tornou o símbolo da Marcha do Orgulho do Porto

É impossível esquecer a imagem do idoso a chorar agarrado à bandeira LGBT na Marcha do Orgulho do Porto. António Fernandes, 80 anos, assistiu à passagem da Marcha do Orgulho do Porto à porta de casa, ofereceu-lhes a bandeira de Portugal e recebeu outra em troca. Não explicou o motivo do gesto e agradeceu a chorar. Nessa altura, ninguém o conhecia.

Uma ajuda para os jovens comprarem casa

Não é a redução dos preços do mercado imobiliário, mas já é uma ajuda. Este ano, os jovens até aos 35 anos com rendimentos até 5800 euros por mês passaram a ter um apoio na compra da primeira habitação. Entre outras coisas, estão isentos do pagamento do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e do imposto de selo.

Viver nos comboios da Alemanha

O estilo de vida de Lasse Stolley, de 17 anos, também foi uma das histórias mais positivas do ano. O jovem alemão saiu da casa dos pais aos 16 anos para viajar legalmente de comboio pelo país, arranjar trabalho e fazer deste meio de transporte uma morada fixa. Na mochila cabe um cobertor, dois pares de calças, algumas camisolas, produtos de higiene, uma almofada e o computador.

Comprar meia aldeia no Gerês

De volta ao mercado imobiliário, João Amorim descobriu uma aldeia à venda enquanto fazia os caminhos de Santiago e decidiu comprá-la. Um ano depois, as dez casas da aldeia da Varziela já têm um projecto 3D. Vão ser transformadas em alojamento local e os antigos currais vão ser adaptados para quem quiser passar férias no meio da natureza.

Uma faculdade livre de propinas

Seria certamente o sonho de muitos estudantes universitários. Para os alunos da Albert Einstein College of Medicine, uma Faculdade de Medicina no Bronx, nos EUA, tornou-se realidade desde Março. Ruth Gottesman, ex-docente da universidade, decidiu doar cerca de 921 milhões de euros que recebeu da herança do marido à instituição onde deu aulas e, assim, pagar as propinas a todos.

A média mais alta de Engenharia Aeroespacial do Porto: 199,8 valores

Simone Pinto sempre gostou de tudo o que estivesse relacionado com o espaço. Em Julho, quando chegou a altura de se candidatar ao ensino superior, escolheu o curso de Engenharia Aeroespacial na Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP) como primeira opção. E como tinha a média mais alta desta licenciatura (199,8 valores), foi a primeira a entrar.

Trabalhadores-estudantes já têm direito a bolsa

Em Abril de 2023, um grupo de universitários lançou uma petição para levar ao Parlamento a discussão sobre os direitos dos trabalhadores-estudantes. Por receberem um salário, deixavam de ter direito à bolsa de estudos e deixavam de estar elegíveis para estágios IEFP, mas, em 2024, tudo mudou. Os universitários podem acumular o salário com a bolsa e declarar até 14 salários mínimos por ano.

Salvar a vida a 29 pessoas no metro de Londres

Rizwan Javed trabalha na linha de metro Elizabeth Line desde 2015 e no segundo dia de trabalho impediu que um passageiro se suicidasse à passagem do metro. Ao longo dos últimos dez anos fez o mesmo por outros 28 desconhecidos, foi distinguido pelos serviços prestados e decidiu utilizar as redes sociais para explicar como actuar para impedir situações destas.

Passe grátis até aos 23 anos

Esta boa notícia chegou mais no final do ano, mas não deixa de ser importante. O Governo decidiu que os passes passam a ser gratuitos para jovens até aos 23 anos, mesmo que já não estejam a estudar. Para terem acesso a este benefício basta apresentar o cartão de identidade e renovar o título gratuitamente todos os meses.

Dates no supermercado das 19h às 20h

Este ano, os supermercados Mercadona tornaram-se conhecidos por serem um ponto de encontro para os solteiros entre as 19h e as 20h. Dos ananases virados para baixo aos toques nos carrinhos no corredor dos vinhos, subitamente, as idas às compras ficaram mais interessantes.

Partilhar a guarda dos cães e gatos

E como a vida também é feita de separações, temos uma história sobre isto. Carolina Enes e Sérgio Esperancinha foram um casal durante dez anos. Ainda juntos, decidiram adoptar um cão com quem se cruzaram na rua e quando se separaram decidiram que, tal como aconteceria se tivessem filhos, partilhariam a guarda de Tony Silva. O cão vive agora entre Lisboa e o Porto e, para se sentir confortável nas duas casas, os tutores fazem questão de levarem os brinquedos e a manta preferida do animal.

A cadela que salvou a vida à dona

O marido de Melissa Hoffman tinha acabado de sair de casa para fazer uns recados quando recebeu a chamada de um familiar a informar que a casa onde vive a mulher e os cães estava a arder. Melissa, que após um AVC deixou de conseguir andar, estava deitada na cama e com dificuldade a respirar devido ao fumo. A cadela Maya deitou-se no peito da dona e lambeu-lhe a cara para a manter consciente até os bombeiros a retirarem para o exterior.

Motards fotografaram animais do canil da Guarda para alguém os adoptar

Animais e motards podem não ter nada em comum, mas Marta Inácio e Vasco Jesus estão a provar o contrário. O casal resgatou vários cães e gatos e decidiu incentivar à adopção responsável dos que ainda esperam por uma família definitiva. O projecto MotorPet fotografou os animais do Canil da Guarda, conseguiu encontrar um lar para alguns e agora quer fazer o mesmo pelo resto do país.

50 mil pessoas passaram anos a procurá-la. É a “famosa número seis”

A cara da misteriosa mulher estava estampada num tecido ao lado de caras conhecidas como a actriz Jessica Alba ou o actor Orlando Bloom. Durante anos ninguém soube quem era, como se chamava nem o que fazia da vida. Ficou conhecida como a “famosa número seis” até que alguém viu uma mulher parecida com a figura do tecido e descobriu de quem se tratava: Leticia Sardá foi modelo e agora trabalha num café em Tenerife, nas Canárias.

Foto DR

Páginas na Wikipédia sobre mulheres “esquecidas”

E por falar em mulheres desconhecidas, Lucy Moore escreveu biografias de 532 importantes mulheres que a História esqueceu. Depois criou uma página na Wikipédia para mostrar o contributo que cientistas, activistas, poetisas, escritoras e até rainhas tiveram no tempo em que viveram.

Só mulheres indicadas para os VMA

Os MTV Video Music Awards (VMA) deste ano decidiram premiar mulheres para a categoria de artista do ano. Taylor Swift venceu uns quantos, a rapper Meghan Thee Stallion imitou Britney Spears e a sua cobra com I’m a Slave 4 U, Sabrina Carpenter actuou e Katy Perry foi homenageada.

Uma pá e uma cara cansada entre os novos emojis

2024 também ganhou uns novos emojis que já faziam falta para vários temas de conversa. A lista inclui uma pá, um salpico, um emoji amarelo com olheiras, uma harpa, uma impressão digital, uma raiz, uma árvore sem folhas e um rabanete. A cara cansada representa o aspecto de todos nestes últimos dias do ano.

Comprar casas e oferecê-las a pessoas sem-abrigo

Javier Cascón, de 26 anos, também investiu numa casa, mas para dar aos outros. Em 2022 gastou todas as poupanças (30 mil euros) para pagar parte de um apartamento de 75 mil euros em Madrid — e ofereceu-o a duas pessoas que viviam em situação de sem-abrigo. Este ano pediu um empréstimo ao banco para comprar outro imóvel com o mesmo objectivo.