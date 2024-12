Ano Novo em Quarteira vai ter “fogo-de-artifício silencioso” pelo bem-estar dos animais

O espectáculo de fogo-de-artifício de Ano Novo em Quarteira não fará o “habitual barulho dos estoiros dos foguetes”. Em vez disso, lê-se no site da Câmara Municipal de Loulé, será “acompanhado de equipamentos de multimédia, que servirão de tela aos efeitos pirotécnicos”.

"A pensar nos animais e nas pessoas mais sensíveis ao ruído, pela primeira vez, o espectáculo de fogo-de-artifício em Quarteira será realizado com um tipo de pirotecnia especial que não emitirá o habitual barulho associado aos estoiros dos foguetes", lê-se numa publicação no Instagram.

O barulho do fogo-de-artifício pode traumatizar cães e gatos, que sentem os sons com maior intensidade do que os humanos, bem como matar aves e outros animais selvagens.

Conforme noticiou o P3, quando ouvem os estalidos dos foguetes, os animais de companhia saem do estado de relaxamento e tremem, ladram, escondem-se, correm ou choram. No caso dos cães, há sempre o risco de fugirem de casa e de ficarem feridos.

Uma das formas de os mantermos calmos é distraí-los com comida ou brinquedos para que associem o fogo-de-artifício a algo positivo. Evitar que saiam para o jardim à noite também ajuda.

Em relação aos animais selvagens, o fogo-de-artifício é particularmente assustador para os cavalos. As aves, por sua vez, voam rapidamente dos ninhos, podem chocar contra edifícios ou ficam desorientadas ao ponto de não conseguirem regressar aos locais de onde partiram. Nestes casos, as crias, que ficam no ninho, morrem por falta de alimento.

Ao longo dos anos têm sido várias as cidades que têm cancelado o fogo-de-artifício de Ano Novo ou estão a optar por “fogos silenciosos”, como acontece desde 2018 na cidade italiana de Collecchio, a primeira no mundo a adoptar esta alternativa. Isto não significa que o espectáculo de pirotecnia é completamente silencioso, mas há menos barulho do que no fogo-de-artifício tradicional.