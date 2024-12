Literacia e televisão

O destaque da edição do PÚBLICO de ontem foi para a literacia, mais propriamente para o facto de, de acordo com a OCDE, sermos o país da Europa com menos aptidões literárias.

Os comentadores inquiridos dão várias soluções que são proveitosas. Um deles, Joaquim Azevedo, fala até de ter uma educação ao longo da vida (ELV) mais próxima das pessoas. (Muitos deles, infelizmente, mas não Joaquim Azevedo, centram-se demasiado no tema do emprego, que tende a ser o alfa e o ómega do tema da educação, mas a educação é mais do que isso: deve criar seres humanos e cidadãos completos, que percebam um pouco de tudo no mundo, que saibam relacionar as matérias umas com as outras, e que tenham espírito crítico, independentemente de, sim, algumas pessoas preferirem uns temas a outros ou serem melhores numas matérias do que noutras.)

Infelizmente, nenhum deles referiu uma palavra que (ainda) é transversal a todos os portugueses e que é a forma mais eficaz de dar literacia aos portugueses: a televisão. Isto é natural num país que, há 32 anos, destruiu a sua televisão pública a favor de uma pretensa "liberdade de escolha" e que, desde então, tem enchido as suas grelhas de pimba, reality (sem realidade), bola (com corrupção, violência e comentário violento e facciosista), sensacionalismo (cheio de directos e de sangue, sobre a rama dos dias, em vez de informação de qualidade, de temas variados e que permita pensar o mundo) e, para fugir a isto, (quase exclusivamente) americanismo. (Nos seus primeiros anos, o PÚBLICO criticou este fenómeno, nas penas de José Manuel Barata-Feyo e do ainda hoje incompreendido Vicente Jorge Silva.) No entanto, não podemos continuar a reduzir a televisão a um meio de entretenimento vazio e barato.

Lembram-se da Telescola, que regressou há uns tempos com o nome Estudo em Casa? É talvez o melhor exemplo do que referi, com o senão de que ainda está muito virado para a educação formal. Dêem educação informal através da televisão às pessoas: passem mais documentários, mais teleteatro, mais informação de qualidade, mais música clássica, mais artes. Invista-se na televisão pública. Assim é que o país se desenvolve.

José Cristóvão, Estoril

A nossa (i)literacia

O PÚBLICO fez muito bem em chamar a nossa atenção para os níveis baixíssimos de literacia em Portugal.

Mas dois reparos: como se pode querer que os portugueses aprendam… com quem não sabe? O problema virá muito de trás, há décadas que o ensino é tão mau que os professores que o ministram pouco sabem do que têm de ensinar: o ciclo da ignorância alimenta-se a si próprio, piorando, como é óbvio, a cada geração que passa.

E, segundo, que o PÚBLICO me perdoe, mas ir buscar para falar de literacia ministros que estão entre os principais responsáveis e culpados pelo estado confrangedor do actual “ensino” praticado no país, os quais metem mãos à obra e varrem tudo o que fora feito mal chegam ao poleiro, para poderem recomeçar praticamente do zero devido à infinita competência que se arvoram possuir, na expressão saxónica, that’s rich!

Elysio Correia Ribeiro, Lisboa

Ainda a literacia

Indexar os resultados dos testes internacionais às competências gerais de um povo é um exercício de risco na leitura e análise de dados subjectivos. Os cerca de 40% que se revelaram incapazes de responder positivamente aos testes de literacia e numeracia poderão ter outras competências igualmente úteis, mas não avaliadas. Afinal, temos a geração mais habilitada de sempre, que tem evidenciado as suas competências no estrangeiro em áreas diversificadas. Mesmo assim, é preciso fazer melhorias, actuando em alguns dos fctores identificados. Os resultados obtidos não serão alheios, também, à pouco criteriosa selecção de programas televisivos por uma parte desses 40%; à fútil informação que circula nas redes sociais; à gestão pouco flexibilizada de programas educativos extensos e complexos; à excessiva valorização do imediatismo e da fachada no status social; à influenciável tendência para o consumismo; as causas endémicas do próprio país, que só se resolvem depois de várias gerações.

José M. Carvalho, Chaves