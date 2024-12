Um país a terminar o ano “atónito”

Ziguezague sobre a revista policial no Martim Moniz, um salário milionário para um novo cargo no Governo e crianças encaminhadas pela Linha SNS24 para urgências fechadas. Venha o novo ano!

Não foi só o primeiro-ministro a ficar “atónito” com as críticas à acção policial no Martim Moniz, nesta recta final de ano. O país tem razões para também estar “atónito”, basta ver o ziguezague de Luís Montenegro sobre as revistas policiais, o convite a um ex-administrador do Banco de Portugal para o Governo que vai receber o dobro do que ganha o primeiro-ministro ou os erros recorrentes do sistema de saúde que continua a enviar utentes para urgências fechadas, neste caso, crianças.