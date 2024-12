Gaia lança concurso público para construção e concessão de crematório

A exploração do centro funerário, que terá zonas cerimoniais, instalações sanitárias, parque de estacionamento e jardim, terá um prazo de concessão de 30 anos.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia lançou um concurso público para a construção e exploração do centro funerário e crematório, segundo publicação desta segunda-feira em Diário da República (DR). O investimento é de 612 mil euros sem recurso a fundos europeus, adianta o anúncio.

Este crematório vai ser construído na freguesia de Canelas, em Gaia, no distrito do Porto, refere. A exploração do centro funerário, que terá zonas cerimoniais, instalações sanitárias, parque de estacionamento e jardim, terá um prazo de concessão de 30 anos, destaca o anúncio.

As propostas deverão ser apresentadas até ao dia 25 de Fevereiro, tendo os interessados de prestar uma caução, sublinha.