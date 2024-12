Coimbra ativa Plano de Contingência para sem-abrigo face ao frio

O Plano Municipal de Contingência para pessoas em situação de sem-abrigo de Coimbra vai ser activado esta segunda-feira, a partir das 20:00, face à previsão da descida da temperatura nos próximos dias, afirmou a Câmara.

O plano é activado face às previsões da descida "acentuada dos valores das temperaturas nos próximos dias", que originaram alerta amarelo para o distrito de Coimbra, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa. Deverá estar activo até 01 de Janeiro de 2025 e é sempre accionado quando a temperatura mínima diária é igual ou inferior a 1ºC.

De acordo com a Câmara de Coimbra, este documento, elaborado pela Divisão de Acção Social e o Serviço Municipal de Protecção Civil, envolve diversas entidades como a PSP, bombeiros sapadores e voluntários, GNR, as equipas de rua de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, os centros de abrigo e outras entidades. Envolve ainda várias juntas de freguesia do perímetro urbano do concelho de Coimbra.

O objectivo deste documento, que poderá ser activado face a vagas de tempo frio ou tempo quente, passa por mobilizar e activar recursos existentes para apoio social à população sem-abrigo.