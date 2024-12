2024: O ano em que o estilo das celebridades morreu

Enquanto as celebridades estavam ocupadas a usar roupas mais escandalosas, o resto de nós fixou-se no estilo pessoal. O ano foi de “as tendências terem acabado”.

Em meados de Novembro, Charli XCX apresentou a sua canção de sucesso 360 no ‘Saturday Night Live’, num palco despido, só pintado com o seu verde hediondo caraterístico de Brat. O atractivo da ascensão de Charli este ano tem sido o seu carisma atrevido e barato: como actuar com uma minissaia desleixada e uma T-shirt de tamanho grande, ou fazer um álbum de vozes fortemente autotunadas sobre uma produção minimalista, ou a capa do álbum que parecia uma maquete desenhada rapidamente, parecem escolhas estilísticas.