Cinco pessoas acusadas de envolvimento na morte de Liam Payne

Antigo membro dos One Direction morreu em Outubro num hotel de Buenos Aires, na Argentina.

Cinco pessoas foram acusadas pela justiça argentina de envolvimento na morte de Liam Payne, ocorrida a 16 de Outubro em Buenos Aires, depois de o artista britânico ter caído de uma varanda de um hotel.

A gerente do hotel, Gilda Martin, e o recepcionista, Esteban Grassi, são acusados de homicídio involuntário por terem abandonado o músico quando este se encontrava em estado vulnerável.

Também o empresário e amigo do artista Roger Nores é acusado de homicídio involuntário por “não ter cumprido os seus deveres de cuidado, assistência e ajuda”, cita ao BBC. Numa entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Nores nega a acusação, dizendo que foi três vezes ao hotel no dia da morte do cantor.

Caso sejam considerados culpados, Gilda Martin, Esteban Grassi eRoger Nores arriscam até cinco anos de cadeia. A juíza argentina Laura Bruniard considera que, apesar de os três não ter agido de forma premeditada para causar a morte de Payne, as suas acções puseram a sua vida em "risco”.

Outro funcionário do hotel, Esequiel Pereyra, e um ex-funcionário de um restaurante, Braian Paiz, são acusados no mesmo processo de fornecer drogas ao Payne. Encontram-se em prisão preventiva e arriscam uma pena de prisão de 15 anos.

Texto editado por Pedro Guerreiro