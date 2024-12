Obras públicas adjudicadas por concurso disparam 67% até Novembro

Total dos contratos celebrados ascendeu a 4,5 mil milhões de euros nos primeiros onze meses do ano, contabiliza a AICCOPN, o valor mais elevado desde, pelo menos, 2016.

Entre Janeiro e Novembro deste ano, foi registada no Portal Base a celebração de contratos de obras públicas no valor de 3709 milhões de euros, adjudicados através de concursos públicos, “o que traduz um crescimento de 67%” face aos primeiros onze meses de 2023. E representa o valor mais elevado em oito anos, mesmo comparando os onze meses de 2024 com os restantes anos completos.

Os dados foram recolhidos e analisados pela AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, que os divulgou esta segunda-feira em comunicado.

Num ano de pressão sobre a urgência da utilização das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem 2026 como ano limite de execução, e a um ano de eleições autárquicas, “o montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até ao final do mês de Novembro ascendeu a 7633 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 37% em termos homólogos”, diz a associação. Também aqui, o desempenho de onze meses representa já o montante mais elevado desde 2016.

A AICOPPN salienta contudo que o valor de contratos públicos celebrados, “revela um diferencial de 3.924 milhões de euros entre o montante dos concursos de empreitadas lançados [os 7,6 mil milhões] e os contratos efectivamente celebrados desde Janeiro [os já referidos 3,7 mil milhões de euros]”.

Através de “Ajustes Directos e Consultas Prévias” foram ainda celebrados contratos de empreitadas de obras públicas no valor de 610 milhões de euros entre Janeiro e Novembro passados, mais 20% do que um ano antes.

No total, quantifica a AICOPPN somando ainda 181 milhões de euros (menos 24% em termos homólogos) de “outros contratos celebrados”, o “montante global dos contratos de empreitadas celebrados e registados no Portal Base, nos primeiros onze meses de 2024, atingiu 4500 milhões de euros”. É, afirma, “um expressivo crescimento de 52% em termos homólogos”. E, uma vez mais, o valor (obtido em onze meses) mais elevado desde 2016.