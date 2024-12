Sérgio Conceição vai treinar AC Milan após saída de Paulo Fonseca

Ex-treinador do FC Porto substituirá Paulo Fonseca, demitido pela direcção dos milanistas no domingo. Técnico esperado no clube ao início da tarde e pode estrear-se frente à Juventus, equipa do filho.

Após uma pausa de praticamente meio ano, Sérgio Conceição já encontrou uma nova "casa" no mundo do futebol. O ex-técnico do FC Porto ruma agora a Milão para treinar o AC Milan, substituindo o compatriota Paulo Fonseca, demitido este domingo, 29 de Dezembro, após um empate frente à Roma. A viagem faz-se na manhã desta segunda-feira, com o treinador a ser filmado pelas câmaras da CNN Portugal a embarcar no aeroporto Sá Carneiro juntamente pela equipa técnica que o acompanhou nos "dragões".

O "divórcio" entre Paulo Fonseca e AC Milan foi oficializado pelo clube esta segunda-feira em comunicado, com os italianos a agradecerem o trabalho do agora ex-treinador. Depois do "sim" de Conceição ao projecto milanista, avançado pela Gazzetta dello Sport, pouco depois da confirmação da saída de Paulo Fonseca, está agora em cima da mesa a discussão da duração do contrato, algo que não foi ainda tornado oficial.

O PÚBLICO tentou confirmar em que dia é que o Sérgio Conceição será oficialmente apresentado aos adeptos do AC Milan, mas tal não foi possível até ao momento. De acordo com informação avançada pelo jornal A Bola, a habitual folga dada aos jogadores milanistas após a partida de domingo foi cancelada, esperando-se que o próximo treino da equipa seja já dado por Conceição.

O jogo de estreia de Sérgio Conceição será na próxima sexta-feira e contará com um duelo familiar, visto que o primeiro adversário, a Juventus, é a equipa em que alinha o filho do treinador, Francisco Conceição. A partida será para as meias-finais da Supertaça de Itália, competição que está a ser disputada na Arábia Saudita.

O Milan ocupa actualmente o 8.º lugar da Serie A italiana, com 27 pontos, menos 14 do que Atalanta e Napoli, que lideram a tabela.

Enquanto treinador, será a primeira vez de Conceição em Itália. Na carreira iniciada em 2011-12 no Olhanense, o técnico soma passagens pela Académica, Sp. Braga, V. Guimarães, Nantes e, por último, FC Porto. Esteve nos "dragões" durante sete temporadas, somando 11 troféus, número que inclui três campeonatos.

Apesar de nunca ter treinado uma formação italiana, Sérgio Conceição tem vínculos fortes com o país. Enquanto jogador, alinhou pela Lazio, Parma e pelo Inter de Milão, fazendo mais de 200 jogos nas seis temporadas que passou em Itália.