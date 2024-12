Teatro Nacional São João abre novo concurso para a direcção artística por desistência de Tiago Guedes

Realizador e encenador “retirou a sua candidatura” devido a “compromissos profissionais” em 2025 “inadiáveis e incompatíveis” com o exercício do cargo para o qual foi eleito por unanimidade.

O realizador e encenador Tiago Guedes foi eleito por unanimidade para o cargo de director artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ) para o quadriénio de 2025-2028, na sequência do concurso internacional lançado em Outubro, mas “retirou a sua candidatura”, “invocando compromissos profissionais em 2025 que se revelaram inadiáveis e incompatíveis com o exercício das funções para que seria designado”, anunciou esta segunda-feira o TNSJ num breve comunicado. Será aberto um novo concurso “no primeiro semestre de 2025”.

Tiago Guedes saiu vencedor de uma shortlist onde constavam os nomes de Nuno Cardoso, actual director artístico da instituição, no cargo desde 2019, e de Gonçalo Amorim, encenador e director artístico do Teatro Experimental do Porto, também à frente do FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. O cineasta e encenador – o nome mais outsider da lista de finalistas, com um currículo mais sólido no cinema e na televisão do que no teatro – foi escolhido por um júri constituído por Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração do TNSJ; Cláudia Leite, vogal do conselho de administração do TNSJ; Alexandra Moreira da Silva, professora universitária e investigadora teatral; Luísa Costa Gomes, escritora, dramaturga e tradutora; e Salvador Santos, produtor teatral e gestor cultural, ex-administrador da instituição.

Segundo o site do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), num documento actualizado a 2 de Dezembro, Tiago Guedes tem uma longa-metragem de ficção em fase de pré-produção para a Leopardo Filmes, produtora e distribuidora cinematográfica de Paulo Branco, produtor do último filme do cineasta, A Herdade (2019), que teve a sua estreia mundial no 76.º Festival de Veneza e foi o candidato português a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2020.

No site da Leopardo Filmes encontra-se a informação de que o novo filme se intitula Aquí (Here) e é baseado na Trilogia de Jesus do escritor sul-africano J.M. Coetzee, vencedor do Prémio Nobel de Literatura de 2003. A rodagem está prevista para a Primavera de 2025, o que impossibilitaria Tiago Guedes de se dedicar em pleno ao TNSJ. De acordo com o regulamento do concurso e os estatutos do TNSJ, o cargo de director artístico tem de ser exercido “em regime de exclusividade”, salvo excepções pontuais. “A participação, transitória e pontual, em projectos artísticos externos durante o período do mandato deve ser previamente autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da Cultura."

A instituição irá, assim, relançar um novo concurso internacional, já que o regulamento exclui a possibilidade de nomear um segundo classificado. “Considerando que, nos termos do regulamento do concurso, não há lugar à seriação e ordenação das candidaturas não seleccionadas na fase de decisão e nomeação, o Ministério da Cultura determinou, sob proposta do conselho de administração do TNSJ, a realização de um novo concurso para a direcção artística em 2025, cabendo ao conselho de administração apresentar à tutela, até 30 de Abril, os elementos necessários para a abertura de um novo concurso”, lê-se no comunicado.

Até à conclusão do novo concurso, a tutela “determinou que a execução da programação artística é assegurada internamente pelas equipas do TNSJ”. A programação da instituição – desenhada por Nuno Cardoso, cujo mandato cessa a 31 de Dezembro deste ano – está fechada até 31 de Dezembro de 2025.