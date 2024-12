Nova recolha de resíduos preocupa municípios que querem apoios, mas já há bons exemplos

Em Janeiro, autarquias são obrigadas a ter recolha selectiva de têxteis, resíduos perigosos e mobiliário. Há municípios que consideram as “exigências de Bruxelas irreais”. Mas há boas experiências.

A nova obrigatoriedade de recolha selectiva de resíduos, como têxteis, pelos municípios, a partir de 01 de Janeiro, preocupa muitas autarquias, que reclamam apoios. Há concelhos já com serviços em funcionamento, mas, em muitos casos, precisam de maior cobertura.

Em 2024 passou a ser obrigatório os municípios terem recolha selectiva de biorresíduos, mas um relatório da entidade reguladora, a ERSAR, destacou em Junho uma "fraca implementação": apenas 79 (43%) das 185 câmaras que responderam a um inquérito (o país tem 308) informaram estar a concretizar o serviço e na maioria o sistema "não abrange toda a sua área de intervenção".

Os desafios aumentam agora, já que o Regime Geral de Gestão de Resíduos determina - transpondo directivas europeias - que estas autarquias devem ter recolha de três novas fracções de resíduos gerados por famílias, lojas, locais de trabalho e instituições públicas: têxteis, pequenas quantidades de resíduos perigosos e resíduos de mobiliário e outros volumosos.

Apesar de haver vários destes circuitos no país, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem contestado a falta de financiamento, uma queixa repetida por várias câmaras contactadas pela Lusa.

Setúbal

Os Serviços Municipais de Setúbal, por exemplo, consideram que "não existem meios financeiros suficientes" para activar todas as recolhas selectivas identificadas nas estratégias nacionais.

"As exigências emanadas de Bruxelas são irreais, porque, além de somar novos fluxos de resíduos, vêm impor metas muito exigentes, o que implicaria a mobilização de meios financeiros, tecnológicos e humanos de grande monta. Os municípios não têm meios para isso, não há apoios a que possamos recorrer e não podemos impor aumentos tarifários brutais aos cidadãos", justificam os serviços setubalenses.

O concelho de Setúbal tem 72 contentores para têxteis de redes privadas e está em fase de decisão o lançamento - no primeiro trimestre de 2025 - da rede municipal em articulação com privados, com 65 contentores. Já a recolha biorresíduos domésticos arrancou em 2021 e tem hoje uma cobertura de 34%.

Montemor-o-Novo

Em Montemor-o-Novo (distrito de Évora), o presidente da câmara, Olímpio Galvão, admite estar preocupado com as novas exigências, por implicarem "um grande esforço financeiro" e por falta de orientações: "sem financiamentos previstos", o investimento "terá de ser realizado de forma faseada".

Há incertezas quanto às orientações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para o funcionamento destas redes, "previstas na lei, mas ainda não publicadas".

"Podemos estar a investir em soluções que posteriormente podem não ser reconhecidas pela APA", alerta Olímpio Galvão, referindo existir já no concelho recolha selectiva destes resíduos, em parceria com as juntas de freguesias e a entidade gestora intermunicipal, mas sem abranger todo o território e a necessitar de melhorias.

Santarém e Benavente

Também o presidente da Câmara de Benavente (distrito de Santarém), Carlos Coutinho, indica o custo elevado e a complexidade da operação como desafios.

"O processo de tratamento requer investimentos significativos. É cada vez mais exigente e tem um custo muito elevado, além de ser penalizado pela Taxa de Gestão de Resíduos", afirma, reconhecendo que, embora haja programas regionais de apoio, "há muito trabalho a fazer para garantir um sistema eficiente e sustentável de reciclagem e tratamento de resíduos".

Já em Santarém, o vereador Alfredo Amarante sublinha que será necessário entregar os resíduos têxteis exclusivamente a entidades licenciadas. No concelho há três entidades a gerir esta recolha, mas só uma é licenciada.

"Estamos a desenvolver um trabalho de estudo, de verificação e de abertura a novas entidades. Gostaria muito de dar isto a uma entidade a nível local, só que eles têm que se licenciar", explica, destacando ainda a aposta na sensibilização para acabar com o abandono do lixo junto aos contentores.

Évora

Outra questão, segundo o vice-presidente do executivo de Évora, Alexandre Varela, é o que fazer com os têxteis, que já são recolhidos na cidade através de contentores concessionados, pretendendo-se o alargamento ao resto do concelho em 2025. "Muitos não são propriamente recicláveis", porque são constituídos por vários tipos de materiais e "é muito difícil separar todas as matérias", indica.

Quanto a resíduos volumosos, Évora recolhe ao domicílio, mas a reciclagem também "não é uma matéria tão linear", e as pequenas quantidades de lixo perigoso são recicladas pela empresa distrital Gesamb.

Nazaré

Na Nazaré (distrito de Leiria), a recolha e reciclagem de têxteis cabe a entidades externas e a recolha de volumosos é municipal, ficando por implementar a de lixo perigoso. Este sistema "reveste-se de algum grau de dificuldade tanto a nível operacional como financeiro", mas a câmara pretende aplicá-lo "a breve prazo".

Os biorresíduos são obtidos porta a porta "junto de alguns estabelecimentos de restauração" - prevê-se abranger mais, apesar de "alguma resistência à mudança" - e estão a ser distribuídos compostores aos particulares, mas "ainda não está implementada a recolha de proximidade".

Foto Os têxteis são uma das três novas fracções de resíduos urbanos que passam a ser recolhidas pelas autarquias Getty images

Covilhã

A rede de biorresíduos da Covilhã (distrito de Castelo Branco) está "na fase piloto e abrange cerca de 18% da população". A câmara quer uma abrangência total até ao final de 2030 e está também a implementar uma rede para resíduos perigosos, em parceria com as juntas.

Já a rede de têxteis "está amplamente implementada em todo o concelho", associando a empresa municipal Águas da Covilhã e a gestora multimunicipal Resiestrela, com o apoio de operadores especializados.

Faro e Loulé

No distrito de Faro, Loulé adquiriu ecocentros móveis itinerantes para o lixo perigoso, como tintas ou solventes, e tem "em curso o planeamento da recolha de têxteis, prevendo-se a implementação e recolha ao abrigo de um protocolo para o primeiro trimestre de 2025".

O município faz um balanço positivo do serviço para biorresíduos que tem aplicado gradualmente desde Maio de 2023, mas também considera a consciencialização para a separação "um grande desafio".

Em Faro, a empresa municipal Fagar adverte que são precisos, no sector, "investimentos avultados" e recursos humanos que "não existem neste momento" no Algarve.

Há já contentores no concelho para têxteis (recolhidos por uma empresa que tem um acordo com a autarquia) e serviço porta a porta para monos e resíduos verdes e de construção. A rede de lixo perigoso está a ser executada, com "alguns obstáculos" que "podem inviabilizar o cumprimento das metas".

Ourique e Beja

No distrito de Beja, Ourique tem "há muitos anos" recolha de monos, incluindo os têxteis neste serviço, e já reúne orgânicos no sistema porta a porta, mas o presidente, Marcelo Guerreiro, admite "não conhecer bem" a nova directiva.

Na capital de distrito tem-se verificado um "aumento da deposição" dos biodegradáveis (iniciada há um ano) e os volumosos podem ser entregues junto de contentores, no ecocentro ou com serviço ao domicílio. Segundo o vice-presidente da Câmara de Beja, Rui Marreiros, há também contentores de empresas privadas para têxteis "por todo o concelho" e, para os resíduos perigosos, "irão ser colocados em vários locais, de forma calendarizada e rotativa, ecocentros móveis".

Matosinhos

Desde 2016 que Matosinhos (distrito do Porto) faz recolha de têxteis e cerca de 50% já vai para reutilização. Entre Janeiro e Setembro foram entregues 469 toneladas, mas nos 137 contentores de têxteis (também conhecidos como "roupões") pode-se deixar também calçados, brinquedos ou livros.

Leiria

Leiria lançou em 2022 o projecto "Se não vestes, valoriza" e conseguiu cerca de 15 toneladas de material, em 22 pontos de recolha, em escolas e instituições particulares de solidariedade social, segundo o vereador Luís Lopes.

Quanto à rede de orgânicos, começou em Janeiro na restauração e hotelaria, estendendo-se depois a algumas áreas residenciais, com 160 toneladas angariadas. Na freguesia de Regueira de Pontes, um projecto específico permitiu reunir desde 2022 mais quase 137 toneladas.

Viana do Castelo

Em Viana do Castelo os têxteis são recolhidos desde 2015 em parceria com três entidades e os protocolos prevêem que em cada ano contribuam para instituições. Em 2023, após a recolha de 148,6 toneladas, cinco instituições receberam 14.250 euros.

"Vamos manter exactamente o mesmo sistema de recolha, não descartando o reforço do número de contentores disponibilizados", sublinha a vereadora Carlota Borges.