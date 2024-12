Bispo de Setúbal pede aos deputados que considerem uma amnistia no próximo ano

O bispo de Setúbal, Américo Aguiar, exortou este domingo os parlamentares portugueses a equacionarem uma amnistia no contexto do Jubileu de 2025 da Igreja Católica e do 50.º aniversário do 25 de Abril.

Numa mensagem escrita com o título "Esperança e Misericórdia", o bispo de Setúbal lembra a amnistia em torno da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorreu em Lisboa em 2023 com a presença do Papa Francisco e deixa um pedido.

"A amnistia em torno da JMJ Lisboa 2023, ao contrário do desejado, ficou infelizmente a marcar negativamente tantas irmãs e irmãos. Peço, exorto aos nossos ilustres parlamentares que possam reflectir e equacionar uma amnistia no contexto deste Jubileu Universal e dos 50 anos da Democracia", refere Américo Aguiar.

O bispo de Setúbal fala da bula de proclamação do Jubileu 2025 que defende uma amnistia para os presos, como sinal de "esperança", e cita o Papa Francisco. "Disse-nos o Papa Francisco: proponho aos governos que, no ano Jubilar, tomem iniciativas que restituam esperança aos presos. Formas de amnistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade; percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis", lê-se na mensagem.

Antes, o bispo de Setúbal dirige-se às instituições particulares de solidariedade social, às Misericórdias e repete a palavra "todos, todos, todos", dita pelo Papa em Lisboa por ocasião da JMJ, para fazer outro apelo: "Sendo económica e financeiramente possível perdoem dívidas pessoais/individuais".

"Anuncio o perdão de todas as dívidas pessoais à diocese de Setúbal até à data de hoje. O mesmo peço a todas as instituições com nossa tutela directa ou indirecta (...). O mesmo farei a título pessoal e vos convido e exorto, irmãs e irmãos, mulheres e homens de boa vontade, perdoemos as dívidas pessoais", acrescenta.

A diocese de Setúbal vive um duplo ano jubilar: o Ano Santo de 2025 e 50 anos da criação da diocese (1975/2025). O Jubileu é uma festa da Igreja Católica, realizada a cada 25 anos, que junta várias celebrações para assinalar a fé e responder aos desafios de cada época.

Na véspera de Natal, o Papa Francisco assinalou, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, o início do Jubileu da Igreja Católica, que deverá atrair cerca de 32 milhões de peregrinos a Roma.

Este é o primeiro jubileu ordinário do Papa Francisco, que cumpre agora a tradição de, a cada 25 anos, celebrar um "Ano Santo" dedicado a "consolidar a fé e a solidariedade", durante o qual a Igreja concede indulgências ou o perdão dos pecados. Francisco dedicou o Jubileu de 2025 ao tema da esperança e sublinhou essa mensagem quando abriu a Porta Santa na quinta-feira na prisão de Rebibbia, em Roma, numa tentativa de dar aos reclusos a esperança de um futuro melhor.