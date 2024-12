2024 foi um ano marcado pela privatização de várias respostas no SNS. O que esperar de 2025?

Os primeiros sinais de que o peso do sector privado na prestação de cuidados de saúde viria a aumentar chegaram logo no início do ano, ainda durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas, e concretizaram-se pouco depois de o Governo tomar posse. Em Maio, quando apresentou o Plano de Emergência e Transformação na Saúde, ao lado da ministra da Saúde, Luís Montenegro reiterou que iria, “em regime de complementaridade, contar com o sector social e privado para dar resposta aos cidadãos”, sublinhando que “não faz da saúde uma questão ideológica”. Já no próximo ano, Portugal vai assistir à abertura dos primeiros centros de saúde geridos pelos sectores social e privado.

