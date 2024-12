O que é um vizinho? Algumas notas sobre hospitalidade

Há anos que procuro casa. Bem antes de ter condições para comprar já gastava horas em sites imobiliários. Um dia que encontre não é provável que desista de procurar. Há telefonemas, visitas, ofertas, contra-ofertas, obras imaginárias, orçamentos, sonhos, arrelias, melancolia. A investigação imobiliária tornou-se mais do que um passatempo, menos do que uma profissão. Como escrever livros. Não me move aliás o negócio, mas os aspectos literários da procura. Ainda que procure, de facto, por uma casa. Interessam-me, por outro lado, os aspectos políticos e económicos da busca, no que ela tem de comum. Vim aprendendo muito sobre localizações e preços, sobre aquilo que as pessoas têm nas suas casas, que observo e absorvo, casas sobre as quais especulo e nas quais me projecto, imaginando como seria a vida ali. Hoje não sei se vejo casas, se as leio. Muitas estão vazias e há cada vez mais casas preparadas para o anúncio, e é muito raro haver livros. Mas ainda aparecem casas que ninguém se deu ao trabalho de arrumar para a fotografia e são as mais interessantes. Fitam-nos de robe e pijama, despenteadas. Então, imagino como desarrumaria eu certa casa, se nela vivesse, onde poria a mesa ou o sofá, o que faria com tantos quartos, ou com tão pouco espaço, que tipo de vizinhança haveria, e passo à seguinte.

