Governo contrata gestor do BdP por 15 mil euros mensais mas diz que fica a poupar

O Banco de Portugal (BdP) veio ontem afirmar que não pagará o salário de Hélder Rosalino como futuro secretário-geral do Governo, mas a recusa de Mário Centeno não demove o Executivo, que diz estar a poupar com a contratação do gestor ― que vai manter o salário de mais de 15 mil euros que auferia no BdP. Em resposta a perguntas do PÚBLICO, fonte oficial do Governo argumenta que "a solução adoptada permite uma poupança relevante para o erário público", "independentemente de qual das entidades públicas seja a pagadora".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt