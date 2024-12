Fazer compras, gerir a sede do Governo. O que fará a entidade que Rosalino vai liderar?

Nova estrutura irá prestar apoio técnico aos gabinetes, administrar a residência oficial do primeiro-ministro ou apoiar as interações do Governo com Belém.

Na próxima quarta-feira, 1 de Janeiro, arranca a nova Secretaria-Geral do Governo, uma entidade que resulta da extinção e fusão de oito secretarias-gerais com o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (Ceger). A alteração integra um programa de reforma da Administração Pública anunciado em Junho e além do secretário-geral do Governo, Hélder Rosalino, terá seis secretários-gerais adjuntos. Fazer inventários, guardar documentos confidenciais, uniformizar regras ou comprar automóveis e serviços de limpeza para os gabinetes do Governo, administrar a residência oficial do primeiro-ministro - afinal, o que fará esta nova Secretaria-Geral?