Os Animais de Raquel Strada: “Os animais são a melhor coisa do mundo”

É apresentadora, escritora, modelo, blogger e actriz. Estreou-se em televisão como Bianca na série da RTP O Diário de Sofia (2004) e integrou o elenco das séries da SIC Floribella (2007) e Rebelde Way (2008) antes de enveredar pelo caminho da apresentação.

Apresentou os programas Super Model of the World, Portugal Fashion, SIC Ao Vivo e Vida Nova.

É autora do blogue Blue Ginger e do livro Enquanto Acreditar em Ti, lançado em 2017.