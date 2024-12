Que medicina no futuro?

Manuel Martinez-Sellés, ex-presidente do Colégio de Médicos de Madrid, escreveu um interessante texto num jornal espanhol de grande expansão em que abordou o tema da medicina no futuro. Respigo algumas ideias que merecerão reflexão pelo poderá vir a acontecer. Escreve Sellés: “Estamos no ano de 2074 e padeço de uma grave enfermidade. Existirão médicos com processos e métodos de perscrutação das doenças dos seus pacientes meramente apoiados na tecnologia? Quem fará o diagnóstico será uma inteligência artificial? Serei operado por um robot sem supervisão humana? Não é nada fácil responder a estas perguntas. As nossas evoluções tecnológicas estão a levar a uma revolução e será razoável pensar que o médico do futuro terá algo de engenheiro para programar e interpretar algoritmos. [ou teremos o designado 'engenheiro-médico'?] Poderemos até, inclusive, colocar a dúvida se, dentro de 50 anos, ainda perdurará a figura do médico. É interessante constatar que se se perguntar por o tema no ChatGPT, a resposta é que a inteligência artificial não substitui o médico. Este boom tecnológico está mudando as prioridades da formação e da prática médica. Uma mudança que frequentemente descuida os aspectos que, na verdade, seguirão justificando a existência do médico. Aqueles que têm a ver com a humanização, a ética, a compaixão, a empatia”. Depois destas considerações de Sellés estes conceitos e valores ainda se manterão?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A geoestratégia da UE e a Ucrânia

A União Europeia pretende crescer para Leste, com a tendência de incluir países nos limites da geografia da Europa. O caso da Turquia foi paradigmático, mas num impasse prolongado e infrutífero. O caso mais recente, a Geórgia, corresponde ao desafio estratégico perante a Federação Russa, vizinha deste país, na Transcaucásia. A mesma tendência se verifica na república da Moldova. A UE ensaia mover-se para Leste, ampliando a sua influência geopolítica e militar, de novo, em antigas repúblicas da URSS.

Esta expansão do espaço da UE, diferentemente do Império Romano, não viu saída para integrar os países do sul do Mediterrâneo, por fatores histórico-culturais e antecedentes coloniais, não muito remotos. O avançar a Leste teve o seu ponto alto na conversão da Ucrânia, pela parte ocidental, abstraindo a população das regiões orientais, num candidato promissor, através da mudança de regime, operada em Fevereiro de 2014. Esta expansão programada gerou uma forte contradição sociopolítica, de base histórica, que culminou na guerra. O que sobressai é o perigoso desafio entre o poder das Forças Armadas da Federação Russa e as Forças Armadas do regime da Ucrânia, protegidas pela NATO, cujo inimigo foi e é a superpotência excluída da Europa.

José Manuel Jara, Lisboa

Policiamento de proximidade

O recente espectáculo policial numa rua de Lisboa já foi suficientemente comentado à direita, esquerda, partidos, governo e pela própria polícia. Como é evidente, quem não viveu antes do 25 de Abril, não gostou nada, mesmo nada. Foi uma prova de força, pela força, com a força. Foi atemorizar, foi instalado o medo e não o respeito. Isto era feito constantemente pela polícia de choque do Estado Novo. Além de não ser adequado à democracia, é usado para desactivar a mesma. A Democracia não se faz presente pelo medo, mas sim pelo respeito. Não foi o que se fez em Lisboa e intencionalmente. O inverso e democrático será a Polícia de Proximidade e protecção, que não temos.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Portugal e os brinquedos caros (e desnecessários)​

​A Força Aérea Portuguesa prepara-se para adquirir 27 unidades do avião de combate F-35. Este tem sido alvo de significativas críticas técnicas (especialistas no ramo referem-se frequentemente a este equipamento como um flop extremamente caro), é manifestamente desadequado para a realidade geoestratégica portuguesa, e apresenta custos incomportáveis para o erário público. Que necessidade tem Portugal, que se encontra constitucionalmente vinculado ao desarmamento, de adquirir 27 máquinas inacreditavelmente caras e de qualidade duvidosa? Convém que os cidadãos tenham ideia do que se encontra a ser preparado: o investimento português nestes equipamentos está estimado em cerca de 5500 milhões de euros no total.

A lei, boa administração da coisa pública e o bom senso exigem uma discussão séria e franca, bem como escrutínio desta decisão, que aparenta ser já fait accompli. Porque não abrir concurso? Se o F-35 é realmente a escolha certa, então que concorra com outros equipamentos, como o Grippen, o Eurofighter, o Raffale ou mesmo o F-15 ou F-18.

Encerro com uma recomendação ao leitor: O major-general Smedley Butler escreveu um curto livro em 1935 intitulado War is a Racket, que pode ser acedido gratuitamente na Internet. Aconselho vivamente, na esperança de despertar consciências e suscitar debate cívico sério.

Manuel Mendes, Lisboa