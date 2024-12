Tubarão mata turista que nadava fora de zona balnear no mar Vermelho

Um turista estrangeiro morreu e outro foi ferido por um tubarão no mar Vermelho, ao largo do Egipto, quando ambos estavam fora das zonas balneares autorizadas, informou este domingo, 29 de Dezembro, o ministro egípcio do Ambiente. A agência France-Presse avança as que vítimas serão de nacionalidade italiana.

"Dois estrangeiros foram atacados na região de Marsa Alam por um tubarão, que feriu um deles e matou outro", indicou o ministério num comunicado citado pela agência France-Presse (AFP). Os dois cidadãos foram transportados para o hospital de Port Ghalib, em Marsa Alam, mas um acabou por morrer.

Na sequência do incidente, que, de acordo com o Ministério, aconteceu "nas águas profundas fora da zona de banhos", as autoridades decidiram fechar também o sector destinado a banhos durante dois dias. Foi também aberta uma investigação ao caso.

A AFP avançou entretanto que as vítimas do ataque são dois cidadãos italianos, sendo a vítima mortal um homem de 48 anos e residente em Roma, segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália. O Governo egípcio ainda não confirmou a nacionalidade das vítimas.

A costa do mar Vermelho é um dos principais destinos turísticos no Egipto, gerador de emprego e uma importante fonte de divisas estrangeiras para um país de 107 milhões de habitantes que atravessa uma grave crise económica.

Os ataques de tubarões são uma ocorrência quase anual na costa egípcia no mar Vermelho, com especialistas a alertar para construções não autorizadas, pesca excessiva e práticas turísticas irresponsáveis que contribuem para alterar o ecossistema e o comportamento dos tubarões.

O último incidente semelhante tinha acontecido em Junho de 2023, quando um turista russo foi morto por um tubarão-tigre ao largo da cidade de Hurghada, também no mar Vermelho.