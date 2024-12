O que sabemos sobre o desastre aéreo na Coreia do Sul

O acidente do avião da companhia aérea Jeju Air no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, que seguia com 181 pessoas a bordo, é já o desastre aéreo mais mortal de 2024 e o pior de sempre em solo sul-coreano. O que sabemos até agora:

A bordo do Boeing 737-800 seguiam 175 passageiros e seis membros da tripulação, num total de 181 pessoas. As autoridades sul-coreanas confirmaram 179 vítimas mortais, incluindo cinco crianças entre os três e os dez anos.

seguiam 175 passageiros e seis membros da tripulação, num total de 181 pessoas. As autoridades sul-coreanas confirmaram 179 vítimas mortais, incluindo cinco crianças entre os três e os dez anos. Entre as vítimas mortais estão também duas cidadãs tailandesas, de 22 e 49 anos.

Os únicos dois sobreviventes são membros da tripulação do voo. Encontram-se ambos estáveis e a receber tratamento médico.

O avião declarou mayday à torre de controlo do aeroporto de Muan às 8h59 e tentou a aterragem de emergência minutos depois, às 9h03.

Sabe-se ainda que às 8h54 a tripulação recebeu um aviso relativo a aves no espaço aéreo próximo, sendo agora considerada a hipótese de ter ocorrido uma colisão com estas aves.

Depois de uma primeira tentativa falhada, o avião tenta aterrar mas desliza sobre a pista, aparentemente sem trem de aterragem. Colide segundo depois com uma parede de betão e incendeia-se de imediato.

O gravador de dados de voo foi encontrado às 11h30, cerca de duas horas e meia após o acidente, e o gravador de voz do cockpit foi encontrado às 14h24, segundo o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul . Também já foram recuperadas as duas caixas negras do avião.

O mesmo ministério adiantou que o Boeing 737-800 que fazia parte da frota da Jeju Air foi construído em 2009, nos Estados Unidos. O director executivo da companhia aérea, Kim E-bae, garante que a aeronave não apresentava "qualquer sinal de anomalia".