Presidente do Azerbaijão culpa Rússia pela queda de avião

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse este domingo que o avião de passageiros que se despenhou na semana passada, matando 38 pessoas, foi atingido por disparos acidentais a partir de território russo, acrescentando que algumas pessoas na Rússia tinham mentido sobre a causa do desastre.

No sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpa a Aliyev pelo “trágico incidente” de quarta-feira no espaço aéreo russo, que envolveu o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines, depois de as defesas aéreas russas terem atacado drones ucranianos.

Um comunicado do Kremlin não afirmou que a Rússia tinha abatido o avião, referindo apenas que tinha sido aberto um processo criminal.

“O nosso avião foi abatido por acidente”, disse Aliyev na televisão estatal este domingo, acrescentando que a aeronave tinha sido alvo de uma espécie de interferência electrónica e que tinha sido atingido quando se aproximava da cidade de Grozni, no sul da Rússia.

“Infelizmente, nos primeiros três dias só ouvimos versões absurdas da Rússia”, disse Aliyev, citando declarações de Moscovo que atribuíam o acidente a um ataque de aves ou à explosão de uma espécie de botija de gás.

“Assistimos a tentativas claras de encobrir o assunto”, disse o líder azeri, que tem laços estreitos com a Rússia e foi educado numa das melhores universidades de Moscovo.

Aliyev disse que queria que a Rússia aceitasse a culpa pelo abate do avião e punisse os responsáveis.

Putin e Aliyev mantiveram uma nova chamada telefónica neste domingo. O Kremlin não deu pormenores, mas no sábado afirmou que especialistas civis e militares estavam a ser interrogados sobre o que tinha acontecido.

O chefe do Comité de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, assegurou, por telefone, ao procurador-geral do Azerbaijão que Moscovo tinha confiado a investigação aos peritos mais experientes e que estavam a ser tomadas medidas para estabelecer a causa e as circunstâncias do incidente.

Segundo o Kremlin, o avião despenhou-se na quarta-feira perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de ter sido desviado do sul da Rússia, onde drones ucranianos estavam a atacar várias cidades na altura.

O pedido de desculpas extremamente raro de Putin, divulgado no sábado, é o mais próximo que Moscovo chegou de aceitar alguma culpa pelo desastre.

Quatro fontes com conhecimento das conclusões preliminares da investigação do Azerbaijão sobre o desastre disseram à Reuters, na quinta-feira, que as defesas aéreas russas tinham, por engano, abatido o avião.

Os pilotos, que morreram no acidente, foram elogiados no Azerbaijão por uma aterragem que permitiu a sobrevivência de 29 pessoas.

O comandante Igor Kshnyakin e o co-piloto Alexander Kalyaninov, ambos de etnia russa com cidadania azeri, e Hokuma Aliyeva, uma hospedeira de bordo, receberam todas as honras numa cerimónia no centro de Baku, na presença de Aliyev e da sua mulher, Mehriban.

“Os pilotos eram experientes e sabiam que não sobreviveriam a esta aterragem de emergência”, disse Aliyev, elogiando-os por se terem sacrificado. “Para salvar os passageiros, actuaram com grande heroísmo e, em resultado disso, houve sobreviventes”, acrescentou.