Jimmy Carter (1924-2024): as reacções à morte do antigo Presidente

Líderes mundiais e políticos norte-americanos reagiram à notícia da morte do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, que durante o seu mandato presidencial, entre 1977 e 1981, mediou a paz entre Israel e o Egipto e mais tarde recebeu o Prémio Nobel da Paz, em 2002, pelo seu trabalho humanitário. Jimmy Carter tinha 100 anos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, escreveram: "Hoje, os Estados Unidos e o mundo perderam um líder extraordinário, estadista e humanitário. Ao longo de seis décadas, tivemos a honra de chamar Jimmy Carter de querido amigo. No entanto, o que é extraordinário sobre Jimmy Carter é que milhões de pessoas, em toda a América e no mundo, que nunca o conheceram, também o consideravam um amigo querido."

"Os desafios que Jimmy enfrentou como Presidente ocorreram num momento crucial para o nosso país, e ele fez tudo ao seu alcance para melhorar as vidas de todos os americanos. Por isso, todos lhe devemos uma dívida de gratidão. A Melania e eu estamos a pensar carinhosamente na família Carter e nos seus entes queridos durante este momento difícil. Pedimos a todos que os mantenham nos seus corações e orações", escreveu o Presidente eleito, Donald Trump.

Jimmy e Rosalynn Carter beijam-se na Convenção Democrata no Madison Square Garden, em Nova Iorque, em Julho de 1975 Library of Congress / VIA REUTERS Jimmy Carter, na altura Governador, durante uma conferência de imprensa a bordo do seu avião de campanha em Setembro de 1976 Library of Congress / VIA REUTERS O Presidente Gerald Ford e o na altura Governador Jimmy Carter no primeiro debate presidencial para as eleições de 1976, em Filadélfia Library of Congress / VIA REUTERS Na Sala Oval, na Casa Branca, em Fevereiro de 1977 Library of Congress / VIA REUTERS Jimmy Carter na Casa Branca, em Washington D.C, em Março de 1977 Library of Congress / VIA REUTERS Na Casa Branca, em Fevereiro de 1978, durante uma conversa à lareira sobre o Tratado do Canal do Panamá Library of Congress / VIA REUTERS Numa reunião em Camp David, Maryland, com o Presidente do Egipto Anwar Sadat e o o primeiro-ministro israelita Menachem Begin, em Setembro de 1978 Jimmy Carter Library / VIA REUTERS O Presidente Jimmy Carter e a primeira-dama, Rosalynn Carter, dançam num baile na Casa Branca em Dezembro de 1978 Library of Congress / VIA REUTERS Jimmy Carter e o Presidente cubano Fidel Castro ouvem o hino nacional de Cuba num estádio de Havana, em Maio de 2002 Rafael Perez / REUTERS Rosalynn e Jimmy Carter na chegada à tomada de posse de Donald Trump, em Washington D.C., em Janeiro de 2017 CARLOS BARRIA / REUTERS Carter numa entrevista para a Agência Reuters no Cairo, Egipto, em Janeiro de 2012 Amr Dalsh / REUTERS Cinco antigos presidentes norte-americanos num concerto de beneficiência na Universidade do Texas, em Outubro de 2017: Jimmy Carter, George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama Richard Carson / REUTERS Na bancada de um jogo entre os Atlanta Hawks e os New York Knicks, em Atlanta, em Fevereiro de 2019 Dale Zanine / USA TODAY SPORTS Jimmy Carter em Outubro de 2019, em Nashville, num evento do Jimmy & Rosalynn Carter Worl Project Habitat for Humanity Internation HANDOUT / EPA Fotogaleria Jimmy e Rosalynn Carter beijam-se na Convenção Democrata no Madison Square Garden, em Nova Iorque, em Julho de 1975 Library of Congress / VIA REUTERS

O ex-Presidente Bill Clinton e a ex-Secretária de Estado Hillary Clinton também reagiram: "Desde o seu compromisso com os direitos civis como senador e governador da Geórgia, ao seu trabalho como Presidente para proteger os recursos naturais no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Árctico, fazer da conservação de energia uma prioridade nacional, devolver o Canal do Panamá ao Panamá e garantir a paz entre o Egipto e Israel em Camp David, passando pelo empenho pós-presidencial no Carter Center, promovendo eleições justas, avançando pela paz, combatendo doenças e promovendo a democracia, até à dedicação incansável dele e de Rosalynn ao trabalho na Habitat for Humanity, Jimmy Carter trabalhou incessantemente por um mundo melhor e mais justo."

No Instagram, o ex-Presidente Barack Obama escreveu: "O Presidente Carter ensinou-nos a todos o que significa viver uma vida de elegância, dignidade, justiça e serviço. A Michelle e eu enviamos os nossos pensamentos e orações à família Carter e a todos os que amavam e aprenderam com este homem marcante."

"Ao longo de décadas de serviço público, o Presidente Carter incorporou integridade, compaixão e compromisso em fazer progredir a liberdade, a segurança e o bem-estar dos outros", escreveu Antony Blinken, actual Secretário de Estado norte-americano.

Já o Presidente francês, Emmanuel Macron, optou por destacar Carter como "um defensor firme dos direitos dos mais vulneráveis", que" lutou incansavelmente pela paz". "França envia os seus pensamentos mais sentidos à sua família e ao povo americano."

Foi com pesar que soube da morte do Presidente Jimmy Carter, Prémio Nobel da Paz 2002. É e será uma referência moral global da democracia e dos direitos humanos.

"Jimmy Carter dedicou a vida a servir este país. Os nossos pensamentos e as nossas orações vão para os seus entes queridos. Que possa descansar em paz", reagiu o vice-Presidente eleito, JD Vance.

Em Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do antigo chefe de Estado, recordando o seu "apoio simbólico à consolidação democrática do país. Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que enviou ao seu homólogo dos Estados Unidos da América, Joe Biden, "uma mensagem de sentidas condolências" pelo falecimento de Jimmy Carter, aos 100 anos. Marcelo "destacou os esforços incansáveis de Jimmy Carter na promoção dos direitos humanos e da paz na cena internacional, temas a que dedicou parte significativa da sua vida após a conclusão da sua presidência e nos anos finais da sua vida". "Invocou ainda o apoio simbólico de Jimmy Carter, e da sua administração, à consolidação democrática em Portugal", refere-se.

Também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou este domingo, 29 de Dezembro, pesar pela morte do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, aos 100 anos, recordando uma "referência moral global da democracia e dos direitos humanos". Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), Luís Montenegro diz ter sido "com pesar que soube da morte do Presidente Jimmy Carter, prémio Nobel da Paz 2002". "É e será uma referência moral global da democracia e dos direitos humanos. Apresento condolências à família, ao Presidente dos Estados Unidos da América e ao povo americano", lê-se na mensagem.