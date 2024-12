Iowa: no meio do milho

“Good morning.” “Hi there”, “Howdy”. “Have a great day!” “Have an excellent day!”, “Have a wonderful day!”. “How is your day going?”, “How are you doing today?”. Eram frases que me eram ditas no supermercado, no restaurante, no ginásio, na universidade, na livraria, na biblioteca. Quando cheguei ao Iowa, no início de Setembro, para passar quase três meses na mais antiga residência literária dos Estados Unidos, o International Writing Program, o maior choque cultural foi inesperado: excesso de simpatia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt