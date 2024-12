O extraordinário ano de 2024 no Médio Oriente

1. Para quem está familiarizado com O Leviatã (1651), o Médio Oriente no ano de 2024 dá uma ideia da experiência que Thomas Hobbes provavelmente terá vivido. Nessa época, o caos e a violência marcavam a Europa durante a guerra dos Trinta Anos (1618-1648), com devastadoras lutas político-religiosas. Hoje, pelo menos na Europa da União Europeia, a ideia de um estado de natureza da existência humana, sem as estruturas de uma sociedade organizada e, especialmente, sem um governo efectivo sobre todo o território e população, é algo apenas imaginável num passado histórico muito distante, ou, quando muito, num argumento imaginativo de uma ficcional distopia literária ou cinematográfica.

