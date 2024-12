Avião cai na aterragem na Coreia do Sul com 181 pessoas a bordo. Há dois sobreviventes

Um avião da Jeju Air teve um grave acidente na aterragem este domingo no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul. A bordo seguiam 181 pessoas e 179 terão morrido. Segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap, as equipas de emergência conseguiram resgatar dois sobreviventes da cauda do avião.

O Boeing 737-8AS, com 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo, despenhou-se por volta das 09h07 (00h07 em Lisboa) ao aterrar no aeroporto da cidade de Muan, a cerca de 290 quilómetros da capital, Seul.

O avião, que tinha levantado voo da capital da Tailândia, Banguecoque, colidiu com uma parede de betão e incendiou-se, de acordo com a polícia e bombeiros. Vídeos mostram a aeronave a deslizar na pista, sem que o trem de aterragem seja visível.

As autoridades aeroportuárias disseram que o avião estava a tentar uma aterragem forçada, após uma primeira tentativa ter falhado, devido a uma avaria do trem de aterragem. No entanto, o Boeing não terá conseguido reduzir a velocidade até chegar ao fim da pista, o que provocou a colisão e o incêndio.

O número oficial de mortos é de 124, mas os bombeiros já admitiram que a maioria das vítimas estará "presumivelmente morta" e que o número oficial deverá aumentar drasticamente nas próximas horas.

O avião ficou “quase completamente destruído” e os passageiros e tripulantes tiveram “poucas hipóteses de sobreviver”, segundo os bombeiros. “O avião está quase totalmente destruído e a identificação dos falecidos está a ser difícil”, acrescentaram. Apenas a cauda do avião se mantém reconhecível, afirmou o chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun.

Lee Jeong-hyun disse ainda que as autoridades estão a investigar se a queda se deveu a uma colisão com um pássaro, combinada com condições meteorológicas adversas.

A torre de controlo do aeroporto emitiu um aviso relativo à presença de pássaros e pouco depois os pilotos declararam "mayday", segundo um responsável do Ministério dos Transportes. Cerca de um minuto depois o avião tentou a aterragem.

O presidente em exercício do país, Choi Sang-mok, ordenou que fossem feitos todos os esforços possíveis nas operações de resgate após o acidente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia confirmou em comunicado a presença de dois cidadãos no avião e disse que o país está em contacto com Seul. Nikorndej Balankura instou os familiares destes dois cidadãos a telefonar para a embaixada tailandesa em Seul para receber mais informações. As autoridades acreditam que a maioria dos passageiros seria sul-coreana.

A última vez que a Coreia do Sul sofreu um desastre aéreo de grande escala foi em 1997, quando um avião da companhia aérea sul-coreana se despenhou no território norte-americano de Guam, matando as 228 pessoas a bordo.

Boeing de 2009

O Boeing 737-800 da Jeju Air foi fabricado em 2009, segundo o Ministério dos Transportes sul-coreano.

O director executivo da Jeju Air, Kim E-bae, já pediu desculpa pelo acidente num briefing transmitido pelas televisões. Segundo o CEO, a aeronave não tinha sofrido qualquer acidente antes e não havia sinais de avaria.

Fundada em 2005, a Jeju Air é uma companhia low-cost que opera rotas para o Japão, Tailândia e Filipinas, além de voos domésticos.

Numa declaração por e-email a Boeing disse estar "em contacto com a Jeju Air sobre o voo 2216 e pronta para prestar apoio".