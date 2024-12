Gastos na Passagem de Ano: dos vários milhares no continente ao milhão na Madeira

A passagem de 2024 para 2025 vai ser assinalada em várias localidades pelo país fora com espectáculos. O que gastam os municípios e outros órgãos públicos nesta última noite do ano?

O momento da Passagem de Ano aproxima-se e há vários municípios portugueses que a assinalam com espectáculos. Mas quais são os gastos das autarquias para esta noite? Em Lisboa, as despesas nos concertos e no fogo-de-artifício ultrapassam os 520.000 euros. No Porto o orçamento global é de 450.000 euros. Já no Funchal, o investimento para esta ocasião é da responsabilidade do Governo Regional da Madeira, que pagará mais de 1,3 milhões só pelo fogo-de-artifício. E há muito mais pelo país com gastos repartidos entre concertos e fogos-de-artifício.